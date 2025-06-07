ABD-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu hazırlıkları kapsamında özel maçta ABD ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk 11'leri belli oldu.

Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, özel maçta ABD'ye konuk oluyor.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın ABD kampında ABD ile oynayacağı ilk hazırlık maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Pratt & Whitney

Hakemler: Fernando Moron, Andres Vargas, Alejandro Camarena

ABD: Freese, Robinson, Richards, Freeman, Arfsten, McGlynn, Cardoso, Luna, Tillman, De La Torre, ​​​​​​​Agyemang

Türkiye: Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız