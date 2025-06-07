Milli maç hangi kanalda belli oldu, ABD - Türkiye ilk 11 açıklandı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Haziran 2025 21:46 - Güncelleme: 7 Haziran 2025 21:50 - Güncelleme:

A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri öncesinde hazırlık maçında ABD ile karşı karşıya gelecek. Türkiye ile ABD 5. kez birbirlerine rakip olacakları bu akşamki müsabakada sahaya çıkmaya hazırlanırken, maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve kadro detayları da merak konusu oldu. Milli maç hangi kanalda, DBD - Türkiye ilk 11 maç kadrosu sorgulanıyor.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR? Türkiye ile ABD arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. ABD - Türkiye maçı TV8'den naklen canlı yayınlanacak. Milli maç başlama saati ise 22.40 olarak duyuruldu. ABD - TÜRKİYE MAÇI İLK 11 ABD: Freese, Richards, McGlynn, Luna, Robinson, De La Torre, Cardoso, Freeman, Tillman, Agyemang, Arfsten



TÜRKİYE: Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız ABD - TÜRKİYE MAÇ KADROSU A Milli Takım’ın aday kadrosunda geçtiğimiz günlerde önemli değişiklikler yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları sebebiyle Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır, Mustafa Hekimoğlu ve Salih Özcan kadrodan çıkarıldı. Bunun yanı sıra Ahmet Kutucu, ABD’ye hareket öncesi kadroya dahil edildi. Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer

Defans: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü

Forvetler: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Ahmed Kutucu İlgili Haber 2026 Dünya Kupası eleme maçları nerede izlenir, maçlar hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan