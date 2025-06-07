Özel ve güzel olsun! A Millî Takım hazırlık maçında ABD ile karşılaşacak

2026 FIFA Dünya Kupası elemelerine hazırlanan ay yıldızlı ekibimiz Pratt&Whitney Stadyumu’nda 22.40’ta başlayacak karşılaşmada gücünü test edecek

ABD’ye giden A Millî Futbol Takımı’mız 2026 FIFA Dünya Kupası eleme karşılaşmaları öncesinde iki hazırlık maçına çıkacak.

EKSİKLERİMİZ VAR

Ay yıldızlı ekibimiz ilk olarak turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile bugün karşı karşıya geliyor. East Hartford şehrindeki Pratt&Whitney Stadyumu’nda oynanacak maç 22.40’ta başlayacak ve TV 8’den canlı yayınlanacak. Takımımızda sakatlıkları olan Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır, Mustafa Hekimoğlu ve Salih Özcan kadrodan çıkarıldı.

GALİBİYET İKİ OLSUN!

Önceki akşam Boston’da son çalışmasını yapan A Millî Takım dün sabah kara yoluyla Hartford şehrine geçti. Ay yıldızlılar burada son taktik idmanını yaptıktan sonra kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı. ABD ile daha önce üçü özel olmak üzere dört maça çıkan Türkiye bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Millîler ikinci hazırlık karşılaşmasını ise 11 Haziran Çarşamba sabahı Meksika ile yapacak. Maç TSİ 04.00’de başlayacak.

22. MAÇINA ÇIKACAK

MONTELLA DÜZİNE PEŞİNDE

∂ Vincenzo Montella, millî takımın başında bugüne kadar 16’sı resmî, 5’i özel olmak üzere 21 müsabaka oynadı. Montella idaresindeki ay yıldızlılar, bu mücadelelerde 11 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.