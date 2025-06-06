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A Milli Futbol Takımı ABD'de! Gözler hazırlık maçına çevrildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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A Milli Futbol Takımı ABD&#039;de! Gözler hazırlık maçına çevrildi
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yarın ABD ile Pratt & Whitney Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, maçın oynanacağı Hartford'a geldi.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın oynayacağı ABD karşılaşması için Connecticut eyaletine bağlı Hartford şehrine geldi.

Boston'a bağlı Foxborough'daki kamp çalışmalarını tamamlayan ay-yıldızlı ekip, 1 saat 45 dakikalık otobüs yolculuğunun ardından Hartford'da konaklayacağı otele ulaştı.

A Milli Futbol Takımı ABD'de! Gözler hazırlık maçına çevrildi - 1. Resim

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Sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Salih Özcan kafilede yer almadı.

Milliler, hazırlık maçında yarın ABD ile Pratt & Whitney Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 22.40'ta başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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