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A Milli Takım'da Salih Özcan şoku! Kadrodan çıkarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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A Milli Takım&#039;da Salih Özcan şoku! Kadrodan çıkarıldı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD ve Meksika ile oynanacak hazırlık maçları öncesi A Milli Takım'da Salih Özcan sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri ile 7 Haziran Cumartesi günü Hartford kentinde özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ay-yıldızlıların dün ABD'de yaptığı antrenman sırasında dizinden sakatlık yaşayan Salih Özcan'ın, yapılan tetkik ve muayeneler sonucunda ABD ve Meksika ile oynanacak özel maçlar döneminde tam olarak iyileşemeyeceği belirlendiğinden, milli futbolcumuzun aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı
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