Arda Güler, 19 Ağustos'u bekliyor! İspanyollar duyurdu: Alonso'nun kararı...

İspanya futbolunun en üst düzey ligi La Liga'da 95'inci sezon, 15 Ağustos Cuma günü başlayacak. Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, ilk maçında 19 Ağustos Salı günü Osasuna ile mücadele edecek. Carlo Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso'nun takımın başına getirilmesiyle ilk 11'de daha çok şans bulan 20 yaşındaki yıldız, İspanyol basınında gündemden düşmüyor.

İLK 11 BEKLENTİSİ

Cadenaser gazetesinin haberine göre; Xabi Alonso, sakatlıklar nedeniyle orta sahada Brahim Diaz, Aurelien Tchouameni ve Arda Güler üçlüsünden 2'sine şans verecek.

Haberde; 43 yaşındaki çalıştırıcının, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla alkış alan Arda Güler'i ilk 11'de sahaya sürmesinin beklendiği aktarıldı.

2 YILDIZ YOK

Madrid temsilcisinde Jude Bellingham ve Eduardo Camavinga, sakatlıkları sebebiyle Osasuna karşısında takımlarını yalnız bırakacak.