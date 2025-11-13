Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı Eşref Rüya 22. bölümü ekrana gelmedi. 12 Kasım Çarşamba günü yayın akışında yer alması gereken yeni bölüm yerine tekrar bölümü yayınlandı. Dizinin takipçileri yeni bölümün ekrana geleceği tarihi araştırılıyor.

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya yeni bölümü 12 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanmadı. Eşref ve Nisan'ın hikayesini yakından takip eden izleyiciler Eşref Rüya 22. bölüm neden yok merak ederken yeni bölüm tarihi netlik kazandı.

EŞREF RÜYA 22. BÖLÜM NEDEN YOK?

Eşref Rüya 22. bölümün 12 Kasım 2025 Çarşamba günü ekrana gelmesi gerekiyordu. Ancak askeri kargo uçağı kazasında askerlerimizin şehit olması nedeniyle yeni bölüm tarihi yapım ekibi ve kanal tarafından ertelendi. Dizi resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Eşref Rüya 22. bölümümüz bu akşam yayınlanmayacaktır. Hayatını kaybeden kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Eşref Rüya 22. bölüm neden yok?

EŞREF RÜYA 22. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Eşref Rüya dizisi 22. yeni bölümü 19 Kasım Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek.

EŞREF RÜYA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşref ve Kadir birlikte girdikleri çatışmada hayatta kalmak için herkes kendi yöntemleriyle hareket eder. Eşref çatışmadan sağ çıksa da Hıdır'ı kurtaramamıştır. Kadir ise yaşadığı durumu fırsata çevirerek uyuşturucu operasyonunu bir adım öteye taşır. Nisan ise eline geçen çocukluk fotoğrafıyla geçmişine dair sorgulamaları artar. Fotoğraftakileri tanımayan Nisan, geçmişe dair soru işaretleriyle boğuşur. Final sahnesinde sahnede Eşref'in kollarına bayılan Nisan'ın hikayesinin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor.

İREM ÖZCAN

