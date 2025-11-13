Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Anadolu'nun ilk Roma köprüsü olarak bilinen Misis Köprüsüne bazı şahıslar tarafından sprey boya ile yazı yazıldı.

Ceyhan Nehri üzerinde, Adana'nın Yüreğir ilçesinde Yakapınar Mahallesinde bulunan Misis Köprüsü, Anadolu'nun ilk Roma köprüsü olarak biliniyor.

DEPREME RAĞMEN AYAKTA KALMIŞ

Kesme taşlarla inşa edilmiş, 132,80 metre uzunluğunda ve 6,45 metre genişliğindeki bu köprü Roma döneminde yapılmasına ve bir çok deprem görmesine rağmen ayakta kalırken, günümüzde yazılama yapılarak köprüye zarar verilmiş.

RİVAYETLER 3. YÜZYILA KADAR GİDİYOR

Sivri kemerli dokuz gözü olan köprünün yapımını kimi araştırmacılar 3. yüzyılda hüküm süren Roma İmparatoru Valerianus dönemiyle ilişkilendirirken, bazıları da 4. yüzyılda hüküm süren II. Constantius dönemine atfederler. Günümüzde, köprünün tarihinin daha eskiye dayandığı, 1. yüzyılda İmparator Vespasianus döneminde inşa edilmiş olabileceği öne sürülmüştür.

Yöredeki yaygın inanca göre ölümsüzlük ilacını bulan Lokman Hekim'in bu ilacı yazdığı kağıt, Misis Köprüsü'nde elinden uçmuştur.

GÖZDE NUR BAYAR

