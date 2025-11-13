Anadolu'nun bilinen İlk Roma köprüsüne görülmemiş eziyet!
Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Anadolu'nun ilk Roma köprüsü olarak bilinen Misis Köprüsüne bazı şahıslar tarafından sprey boya ile yazı yazıldı.
- Roma döneminde yapılmış ve birçok deprem geçirmesine rağmen ayakta kalmıştır.
- Kesme taşlarla inşa edilmiş, 132,80 metre uzunluğunda ve 6,45 metre genişliğindedir.
- Köprüye bazı şahıslar sprey boyayla zarar vermiştir
Ceyhan Nehri üzerinde, Adana'nın Yüreğir ilçesinde Yakapınar Mahallesinde bulunan Misis Köprüsü, Anadolu'nun ilk Roma köprüsü olarak biliniyor.
DEPREME RAĞMEN AYAKTA KALMIŞ
Kesme taşlarla inşa edilmiş, 132,80 metre uzunluğunda ve 6,45 metre genişliğindeki bu köprü Roma döneminde yapılmasına ve bir çok deprem görmesine rağmen ayakta kalırken, günümüzde yazılama yapılarak köprüye zarar verilmiş.
RİVAYETLER 3. YÜZYILA KADAR GİDİYOR
Sivri kemerli dokuz gözü olan köprünün yapımını kimi araştırmacılar 3. yüzyılda hüküm süren Roma İmparatoru Valerianus dönemiyle ilişkilendirirken, bazıları da 4. yüzyılda hüküm süren II. Constantius dönemine atfederler. Günümüzde, köprünün tarihinin daha eskiye dayandığı, 1. yüzyılda İmparator Vespasianus döneminde inşa edilmiş olabileceği öne sürülmüştür.
Yöredeki yaygın inanca göre ölümsüzlük ilacını bulan Lokman Hekim'in bu ilacı yazdığı kağıt, Misis Köprüsü'nde elinden uçmuştur.