Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan İngiliz bir sayfanın paylaşımını yeniden paylaştı. Türkiye'deki sağlık turizminin esprili şekilde ele alındığı paylaşımda, İngiliz yazar William Shakespeare'in dişleri ve saçları dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, İngiltere’deki gelişmeleri mizahi bir dille yorumlayan bir hesabın Türkiye'deki sağlık turizmini ünlü İngiliz yazar William Shakespeare üzerinden esprili şekilde ele aldığı gönderi yeniden paylaştı.

"SHAKESPEARE, TÜRKİYE’Yİ ZİYARET ETTİKTEN SONRA"

"No Context Brits" isimli hesaptan yapılan paylaşımda, ünlü yazar William Shakespeare’in görseli ile Türkiye’nin sağlık turizmine atıf yapılarak "William Shakespeare, Türkiye’yi ziyaret ettikten sonra (1610)" ifadeleriyle paylaşıldı.

Paylaşılan görselde ise Shakespeare’in dişleri ve saçları dikkat çekti.

