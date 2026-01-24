Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide son yaşananları değerlendirdi. "Üç olumlu gelişme" notuyla paylaşım yapan Bakan Şimşek, "Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomideki son gelişmelere dair sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, kur korumalı mevduat ve zorunlu karşılık adımlarını değerlendiren Bakan Şimşek, ekonomide istikrarın güçlendiğini belirtti.

NOT ARTIŞI SİNYALİ

"Üç olumlu gelişme." başlığıyla paylaşım yapan Şimşek, "Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Bu gelişme önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

KKM VE ZORUNLU KARŞILIK...

Şimşek, "KKM ve zorunlu karşılık adımlarıyla ilgili ise "Önemli bir koşullu yükümlülük olan Kur Korumalı Mevduat’ın döviz ve altın tüm vadelerinin sona ermesiyle, bu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca kısa vadeli yabancı kaynak girişini sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranları artırıldı." dedi.

"İSTİKARI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Şimşek sözlerini şöyle tamamladı: "Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz."

