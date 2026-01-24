Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta zam üstüne zam olarak yansıyor. Bu hafta motorine 2 gün arayla gelen 2 zammın ardından şimdi de sıra benzine geldi. Benzindeki fiyat artışı 27 Ocak Salı gününden itibaren tabelaya yansıyacak. İşte detaylar...

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bren petrolün varil fiyatının 60 dolar sınırından 65 dolara kadar yükselmesi akaryakıta zam üstüne zam olarak yansıdı.

MOTORİNİN ARDINDAN SIRA BENZİNDE!

21 Ocak tarihinde 1 lira zamlanan motorin, 23 Ocak tarihinde ise 1 lira 43 kuruş daha artmıştı. Motorine gelen peş peşe zamların ardından şimdi de benzine zam göründü.

BENZİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatına 27 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 11 kuruş zam bekleniyor.

24 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 54.10 57.34 29.29 İstanbul Anadolu 53.92 57.16 28.69 Ankara 55.00 58.42 29.17 İzmir 55.27 58.69 29.09

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

