Belçikalı süpermarket zinciri Colruyt, 1998 yılından bu yana hizmet verdiği Fransa'dan çekilme kararı aldı. Uygun fiyatlı satışlarıyla bilinen market zinciri, ülkedeki 105 mağazasının 100'ünü rakiplerine satacak. Söz konuşma gelişme nedeniyle 700'den fazla kişi işsiz kalacak.

İSTENEN KARA ULAŞILAMADI

Market zinciri Colruyt'ten yapılan açıklamada, 'zorlu koşullar' ve 'yüksek rekabet' nedeniyle sürdürülebilir karlılığa ulaşamadığını belirtti. Böylece Colruyt, 28 yıl aradan sonra Fransa macerasını sonlandırma kararı aldı.

Ünlü market zinciri 28 yıl sonra Fransadan çekiliyor! 100 şubeyi rakiplerine satacak

100 ŞUBEYİ RAKİPLERİNE SATACAK

Belçikalı market zincirinin Fransa'da 105 şubesi bulunuyor. Bu 105 şubenin 100'ü rakiplere satılacak. Colruyt, 81 mağazasını Intermarché'ye (ITM), 14 mağazasını Leclerc'e, 3 mağazasını Carrefour'a ve 2 mağazasını da Super U'ya devredecek.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Şirketten yapılan açıklamada, "Colruyt Grubu, sosyal ortaklarla çoğunluk hissesine sahip bir anlaşma müzakere etmiş ve imzalamıştır; bu anlaşma idare tarafından da onaylanmıştır ve özellikle Fransa'daki perakende sektöründe genellikle gözlemlenenden önemli ölçüde daha yüksek, yasal sınırların üzerinde bir tazminat öngörmektedir" denildi.

700'DEN FAZLA KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Bu satış 2 bin 80 çalışanın faaliyetlerine devam etmesine olanak sağlarken, Dole yakınlarındaki Rochefort-sur-Nenon'daki genel merkez de dahil olmak üzere lojistik tesislerinin henüz alıcı bulamadığını belirten şirket sözcüsü AFP'ye şunları söyledi: "Bu durum maalesef 704 işin ortadan kalkmasına yol açacak."

UNSA ve CGT sendikaları ise 705 işten çıkarma rakamını dile getirdi. Bir açıklamalarında, "Bunlar, gelecek konusunda belirsizlik, güvensizlik ve endişeye düşecek 705 aile anlamına geliyor" diye vurguladılar.

