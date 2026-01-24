Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu haftayı 12.992’den seviyesinden tamamladı. Böylece endeks haftalık bazda %2,56 değer kazandı ve rekor kapanışa imza attı. TCMB’nin politika faizini %37’ye indirmesi ve Fitch’in ülke not görünümünü ‘pozitif’e çevirmesi önemli gelişmeler olarak öne çıktı. Borsada BİST 100 kapsamındaki şirketlerden GUBRF, KLRHO ve ECILC haftanın en çok yükselen ilk 3 hissesi oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda veri gündemi yoğun ve hareketli fiyatlamaların yaşandığı bir hafta geride kaldı.

Haftanın en önemli gündem maddesi olarak Merkez Bankasının faiz kararı takip edildi. TCMB, piyasalarda 150 baz puanlık indirim beklentisine karşılık 100 baz puanlık faiz indirimi kararı aldı. Enflasyonist risklere dikkat çeken TCMB, politika faiz oranını yüzde 37 seviyesine çekti.

Öte yandan kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili son değerlendirmeleri de cuma günü piyasa kapandıktan sonra izlendi.

FITCH VE MOODY’S

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak sabit tuttu. Ancak döviz rezervlerinde beklenti üzerinde artış ve dış kırılganlıklarda yaşanan azalışa dikkat çeken Fitch; kredi notu görünümünü ‘durağan’dan ‘pozitif’e çevirdi.

Diğer bir derecelendirme kuruluşu Moody's ise, takvimde yer almasına rağmen Türkiye'nin kredi notuyla ilgili bir karar almadı.

BORSADA REKORLARA DEVAM

Piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığında Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta ilk defa 13.000 seviyesinin üzerini test etti. En yüksek 13.030 seviyesini gören BİST 100, kapanışı ise 12.992’den gerçekleştirdi. Böylece endeks haftalık bazda %2,56 değer kazandı ve rekor kapanışa imza attı.

Gelecek hafta piyasalarda Ocak Sektörel Enflasyon Beklentileri ve Ocak Ekonomik Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, BİST 100 endeksinde 13.000 seviyesinin psikolojik ve teknik bir direnç olarak izleneceğini, aşağıda ise 12.575 seviyesinin ilk destek olarak öne çıkabileceğini aktarıyor.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Geçen hafta BİST 100 kapsamında en çok yükselen hisseler şöyle:

-GUBRF: 448,25 TL (%22,56)

-KLRHO: 441,00 TL (%20,82)

-ECILC: 122,20 TL (%18,64)

-KTLEV: 35,06 TL (%13,46)

-TRENJ: 115,10 TL (%13,18)

-HALKB: 45,02 TL (%10,29)

-TRMET: 136,10 TL (%9,49)

-TURSG: 12,51 TL (%8,88)

-GRSEL: 382,75 TL (%7,97)

-OYAKC: 26,50 TL (%7,81)

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Geçen hafta BİST 100 kapsamında en çok düşen hisseler ise şunlar oldu:

-GENIL: 136,20 TL (%-15,40)

-EFOR: 23,04 TL (%-12,40)

-OTKAR: 418,25 TL (%-12,32)

-RALYH: 183,50 TL (%-8,30)

-GRTHO: 226,50 TL (%-6,25)

-ALTNY: 16,80 TL (%-5,51)

-AGHOL: 32,48 TL (%-5,20)

-ULKER: 128,90 TL (%-5,01)

-CCOLA: 70,50 TL (%-4,79)

-KONTR: 9,69 TL (%-3,96)

