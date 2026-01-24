Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, toplum yararına program kapsamında çalışanlarla ilgili karışıklığa son verdi. Bu kişilerin iş sözleşmesi dahilinde çalıştıkları gerekçesiyle "işçi" sayıldığını belirten yüksek mahkeme, ilave tediye hakkından faydalandırılmaları gerektiğine hükmetti.

Toplum yararına program kapsamında çalışan kişilerin ilave tediye ücretine hak kazanıp kazanmayacağı hususunda açılan davalar sonucu Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi bu kişilerin ilgili haktan yararlanabileceği, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi ise yararlanamayacağı yönünde karar verdi.

Çelişki üzerine Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu, uyuşmazlığın giderilmesi adına 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun uyarınca Yargıtay'a başvurdu.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Motorinin ardından sıra benzinde! Akaryakıta peş peşe zam

SON KARARI YARGITAY VERDİ

Başvuruyu inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, toplum yararına program kapsamında çalıştırılan işçilerin ilave tediye haklarından faydalanabileceğine hükmetti.

İkramiye uyuşmazlığında son sözü Yargıtay söyledi! Bu işi yapanlar da ek ödeme alacak

KARARIN GEREKÇESİ

Dairenin kararında, toplum yararına program kapsamında çalışan kişilerin hukuki statüsüne dair belirsizlikler nedeniyle daha önce açılmış davaların bulunduğu, Yargıtaya gelen dosyalar üzerine Daire tarafından söz konusu çalışanların iş sözleşmesi kapsamında çalıştıkları gerekçesiyle "işçi" niteliğinde sayıldıkları ifade edildi.

Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlarla, belediyeler ve bunlara bağlı teşekküllerde çalışanlara İş Kanunu uyarınca ilave tediye ödemesi yapılacağının hüküm altına alındığı anımsatılan kararda, "toplum yararına program kapsamında çalışanların da işçi statüsünde olması nedeniyle" ilave tediye ödemesi hakkına sahip oldukları kaydedildi.

Kararda, "Bu açıklamalara göre başvuru konusu bölge adliye mahkemesi kararları arasındaki uyuşmazlığın, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesinin kararı doğrultusunda giderilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır." denildi.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

Haberle İlgili Daha Fazlası