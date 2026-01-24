Gaziantep'te bir kadın, boşandığı eski kocası tarafından başına kezzap dökülerek ağır yaralandı. Eski koca tutuklanırken durumu ağır olan kadın ise hastanede tedavi altına alındı.

Dün gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesi'nde, 2 çocuk annesi S.Ç (31) evinde yalnız olduğu sırada eski kocası A.K. (36) eve geldi.

KADINI BAĞLAYIP KEZZAP DÖKTÜ

Eve girer girmez S.Ç'li bağlayan eski koca A.K., kadının başına kezzap döktükten sonra yakınlarını arayarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen S.Ç'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar bulundu. Ağır yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yoğun bakım yanık ünitesinde tedavisi süren kadının kafasında çok ciddi yanmalar olduğu, yüzde 99 görme kaybı yaşadığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

TUTUKLANDI

Olay sonrası kaçan saldırgan eski koca A.K. ise daha sonra polis ekiplerine teslim edildi. A.K., emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

