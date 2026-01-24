Türkiye Gazetesi
Trump dikkatle izlemişti! Hakan Fidan, zirveye damga vuran kalem detayını açıkladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Gazze Barış Kurulu belgesini masadaki kalem yerine cebinden çıkardığı özel kalemle imzalaması gündem olmuştu. Konunun sorulduğu Fidan "Açıkçası kalemi beğenmedim, önemli bir imza attık ülkemiz adına. Özel kalemimle imzalamayı tercih ettim" dedi.
Özetle
Gündem az önce
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV yayınında Davos'taki Gazze Barış Kurulu sürecini değerlendirirken, ABD Başkanı Trump ile imza töreninde kendi kalemini kullanma tercihini "kalemi beğenmedim" diyerek açıkladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün akşam NTV canlı yayınında dış politikaya ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Fidan, Türkiye adına katıldığı Davos'taki Gazze Barış Kurulu'ndaki süreç hakkında konuştu. Bakan'a ayrıca, ABD Başkanı Trump'la belgeyi imzalarken masadaki kalem yerine cebinden çıkardığı kalemle imza atması soruldu.
"KALEMİ BEĞENMEDİM"
Soruyu tebessümle karşılayan Fidan, "Açıkçası oradaki kalemi beğenmedim. Önemli bir imza atıyoruz, ülkemizi temsil ediyoruz . Sayın Trump’ın özel kalemle imza attığı yerde benim kendi özel kalemim vardı, onunla imza atmayı tercih ettim" ifadelerini kullandı.
