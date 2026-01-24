Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Gazze Barış Kurulu belgesini masadaki kalem yerine cebinden çıkardığı özel kalemle imzalaması gündem olmuştu. Konunun sorulduğu Fidan "Açıkçası kalemi beğenmedim, önemli bir imza attık ülkemiz adına. Özel kalemimle imzalamayı tercih ettim" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün akşam NTV canlı yayınında dış politikaya ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fidan, Türkiye adına katıldığı Davos'taki Gazze Barış Kurulu'ndaki süreç hakkında konuştu. Bakan'a ayrıca, ABD Başkanı Trump'la belgeyi imzalarken masadaki kalem yerine cebinden çıkardığı kalemle imza atması soruldu.

Trump dikkatle izlemişti! Hakan Fidan, zirveye damga vuran kalem detayını açıkladı

"KALEMİ BEĞENMEDİM"

Soruyu tebessümle karşılayan Fidan, "Açıkçası oradaki kalemi beğenmedim. Önemli bir imza atıyoruz, ülkemizi temsil ediyoruz . Sayın Trump’ın özel kalemle imza attığı yerde benim kendi özel kalemim vardı, onunla imza atmayı tercih ettim" ifadelerini kullandı.

