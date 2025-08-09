Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Arda Güler için rekor bonservis! Alonso ve Real Madrid kararını verdi

Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa 45 milyon euro olarak gösterilen Arda Güler için İspanyol ekibine gelen transfer teklifi ortaya çıktı. Eflatun-beyazlılar, teknik direktör Xabi Alonso'nun raporu doğrultusunda milli futbolcuyu kadrosunda görmek isteyen kulübe cevabını iletti.

Fenerbahçe'den 2023 yılında Real Madrid'e 24 milyon euro karşılığında transfer olan Arda Güler, kendisine fazla forma şansı tanımayan Carlo Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso'nun teknik direktörlük görevine getirilmesiyle birlikte kilit oyunculardan oldu. İspanyol devinde yeni sezona damga vurması beklenen oyunculardan 20 yaşındaki yıldız hakkında çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.

Arda Güler için rekor bonservis! Alonso ve Real Madrid kararını verdi - 1. Resim

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre; Real Madrid, bu yaz ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesi Arda Güler için önemli bir transfer teklifi aldı.

Arda Güler için rekor bonservis! Alonso ve Real Madrid kararını verdi - 2. Resim

50 MİLYON EUROYA RET

Haberde teklifi yapan takımın adına yer verilmezken; Real Madrid'in, Xabi Alonso'nun "olumsuz" raporu doğrultusunda milli futbolcuya yönelik 50 milyon euroluk teklifi reddettiği aktarıldı.

Arda Güler için rekor bonservis! Alonso ve Real Madrid kararını verdi - 3. Resim

6 MAÇTA BİR GOL, 2 ASİST

Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 6 maça çıkmış, bir gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

Arda Güler için rekor bonservis! Alonso ve Real Madrid kararını verdi - 4. Resim

 

