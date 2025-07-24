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Heyecanla bekleniyordu, rüya gerçekleşmedi! Mbappe paylaştı, Arda Güler'in hayalleri yıkıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Heyecanla bekleniyordu, rüya gerçekleşmedi! Mbappe paylaştı, Arda Güler&#039;in hayalleri yıkıldı
Real Madrid, Mbappe, Modric, Arda Güler, Serie A, Milan, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanyol devi Real Madrid'de günlerdir süren tartışma, Luka Modric'in takımdan ayrılmasıyla sona erdi. Kylian Mbappe ile birlikte milli futbolcumuz Arda Güler'in de en güçlü aday olarak gösterildiği 10 numaralı formanın sahibini bulduğu konuşuluyor. Fransız yıldızdan konuyla ilgili flaş bir paylaşım geldi.

Real Madrid, 2012 yılından bu yana formasını giyen Luka Modric'e veda etti. Hırvat futbolcunun Serie A temsilcisi Milan'a imza atmasının ardından ikonik forma 10'un yeni sahibi merak konusu oldu. İspanyol basını, 10 numarayı Arda Güler veya Kylian Mbappe'nin taşıyacağını yazarken; Real Madrid günlerdir gündemde olan konuyu karara bağladı.

Heyecanla beklemiyordu, rüya gerçekleşmedi! Mbappe paylaştı, Arda Güler'in hayalleri yıkıldı - 1. Resim

ARDA GÜLER'İN 10 HAYALİ GERÇEKLEŞMEDİ

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; Modric'in ayrılığıyla boşta kalan 10 numaralı formayı Kylian Mbappe devralacak. Dünyaca ünlü Fransız yıldız, 2025-2026 sezonundan itibaren İspanyol ekibinde bu numarayla sahaya çıkacak.

MBAPPE'DEN "10" MESAJI 

Geçtiğimiz sezon Real Madrid'e transfer olan ve 9 numara giyen Kylian Mbappe, yaklaşık 15 milyon takipçisinin bulunduğu X (eski adıyla Twitter) hesabından "10" yazan bir gönderi paylaştı. Bu mesaj, 26 yaşındaki futbolcunun, 10 numaranın yeni sahibi olduğu şeklinde yorumlandı.

Heyecanla beklemiyordu, rüya gerçekleşmedi! Mbappe paylaştı, Arda Güler'in hayalleri yıkıldı - 2. Resim

MODRIC'TEN ARDA'YA DUYGULANDIRAN HEDİYE

Artık Milan'ın başarısı için mücadele edecek olan Luka Modric, Real Madrid'deki son maçının ardından formasını Arda Güler'e hediye etmişti. Milli futbolcu, bu hediyeyle duygu dolu anlar yaşamıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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