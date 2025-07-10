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Real Madrid darmadağın! Herkes Arda Güler'in o fotoğrafını konuşuyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Real Madrid darmadağın! Herkes Arda Güler&#039;in o fotoğrafını konuşuyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde PSG'ye 4-0 yenilen Real Madrid, turnuvaya veda etti. Büyük yenilginin ardından, milli futbolcumuz Arda Güler'in maç sırasında çekilen bir karesi sosyal medyada gündem oldu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde PSG ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, İspanyol devini 4-0'lık skorla devirdi ve adını finale yazdırdı. 

Real Madrid darmadağın! Herkes Arda Güler'in o fotoğrafını konuşuyor - 1. Resim

PSG'nin golleri 6'ncı ve 24'ücü dakikada Fabian Ruiz, 9'uncu Ousmane Dembele ve 88'inci dakikada Gonçalo Ramos'tan geldi. Öte yandan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 83'üncü dakikada yerini Lucas Vazquez'e bıraktı.

Real Madrid darmadağın! Herkes Arda Güler'in o fotoğrafını konuşuyor - 1. Resim

BÜYÜK YIKIM YAŞADI

Fransız devinin adeta sahadan sildiği eflatun-beyazlılarda Arda Güler maç sonu büyük yıkım yaşadı. Milli futbolcu karşılaşma esnasında bir pozisyondan sonra yere yığıldı. O an ise sosyal medyada gündem oldu. Futbolseverler, bu kareyi "adeta maçın özeti" olarak yorumladı.

Özellikle Real Madrid taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği Arda Güler'in çabası tam puan aldı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali Chelsea ile PSG arasında 13 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de oynanacak.

Real Madrid darmadağın! Herkes Arda Güler'in o fotoğrafını konuşuyor - 2. Resim

MODRİC VEDA ETTİ

Öte yandan Hırvat futbolcu Luka Modric, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'yla birlikte 13 yıllık Real Madrid kariyerini sonlandırdı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Modric, 65'inci dakikada Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu. Modric, karşılaşmanın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Real Madrid darmadağın! Herkes Arda Güler'in o fotoğrafını konuşuyor - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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