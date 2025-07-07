Xabi Alonso'dan Arda Güler'in futboluna övgü: "Harika bir ayak"

Real Madrid’in çeyrek finale kaldığı maçta iki asist yapan millî oyuncu için hocası “Başardı. Harika bir ayağı var” derken İspanya basınından da “Zehir gibi” yorumu geldi.

FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda Real Madrid, B. Dortmund’u 3-2 mağlup ederek yarı finale kalırken Arda Güler iki asistiyle ön plana çıktı. Real’e galibiyeti getiren golleri Gonzalo, Garcia ve Mbappe atarken Arda ilk ve son golün asistini yaptı. Millî oyuncumuz 90 dakika sahada kalırken maç sonu Xabi Alonso, Arda’nın durumunu değerlendirdi. Real’in yeni hocası, millî yıldızın savunmanın önünde ‘regista (geriden oyun kurma)’ rolünü iyi oynadığını belirterek “Bence başardı. İyi bir ayağı var, şutu var ve orada tehlikeli. Geliştirmesi gereken şeyler var ama oynadıkça daha iyi olacak” dedi.

TOPU YÖNETİYOR

İspanya basınından da Arda’ya övgüler vardı. Marca’da yer alan maç yazısında, “Uzun bir ataktan sonra servis Arda Güler’den geldi. Beyaz takımın oyununu organize etme görevini ciddiye aldı ve her yönüyle gelişiyor. Topsuz oyunda organize oluyor, kendisine güvenerek topu yönetiyor” denildi. Diario AS yazarı Manu de Juan ise “Arda Güler, saf bir orta saha oyuncusu olarak rolünde giderek daha rahat. Oyununa bireysel kalitesini de ekledi. Gonzalo’ya güzel bir orta yaparak durumu 1-0 yaptı. Daha sonra Mbappé’ye harika bir ortayla 3-1’in asistini yaptı. Ceza sahasına yakın, zehir gibi” ifadelerini kullandı.