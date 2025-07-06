Arda Güler sahaya damga vurdu! 5 gollü maçta kazanan Real Madrid

Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanyol devi Real Madrid, Borussia Dortmund engelini 3-2'lik skorla geçti. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, iki golün asistini yaparak geceye damga vurdu.

ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın çeyrek finali dev maça ev sahipliği yaptı. İspanyol devi Real Madrid ile Alman temsilcisi Borussia Dortmund, MetLife Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

ARDA'DAN MUHTEŞEM ASİST

Brezilyalı hakem Abatti'nin düdük çaldığı maçın 10'uncu dakikasında Arda Güler'in asistinde Gonzalo topu ağlara gönderdi ve Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi. 20'nci dakikada Fran Garcia'nın bulduğu golle İspanyol ekibi, soyunma odasına 2-0 önde girdi.

90+3'te Beier ile Dortmund farkı 1'e indirirken, 90+4'üncü dakikada yine Arda'nın asistinde Mbappe şık bir voleyle skoru 3-1'e getirdi. 90+8'inci dakikada Guirassy'nin penaltıdan bulduğu golle mücadele Real Madrid'in 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla yarı finale yükselen Real Madrid, Paris Saint-Germain'in rakibi oldu.

MAÇA DAMGA VURDU

Milli futbolcumuz Arda Güler, 90 dakika sahada kaldığı Borussia Dortmund maçında 2 asistin dışında 2 de kilit pas üretti. Genç futbolcu, 78 kez topla buluştuğu müsabakada yüzde 96'lık pas isabet ortalaması yakaladı. Arda'nın performansı, futbolseverlerden tam not aldı.

"GOLDEN ÖNCE YANIMA GELDİ"

Real Madrid'in ilk golünü kaydeden Gonzalo Garcia, maçın ardından Arda Güler'in asisti hakkında açıklamada bulundu. Garcia, şu ifadeleri kullandı: