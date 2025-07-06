Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Arda Güler sahaya damga vurdu! 5 gollü maçta kazanan Real Madrid

Arda Güler sahaya damga vurdu! 5 gollü maçta kazanan Real Madrid

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arda Güler sahaya damga vurdu! 5 gollü maçta kazanan Real Madrid
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanyol devi Real Madrid, Borussia Dortmund engelini 3-2'lik skorla geçti. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, iki golün asistini yaparak geceye damga vurdu.

ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın çeyrek finali dev maça ev sahipliği yaptı. İspanyol devi Real Madrid ile Alman temsilcisi Borussia Dortmund, MetLife Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

ARDA'DAN MUHTEŞEM ASİST

Brezilyalı hakem Abatti'nin düdük çaldığı maçın 10'uncu dakikasında Arda Güler'in asistinde Gonzalo topu ağlara gönderdi ve Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi. 20'nci dakikada Fran Garcia'nın bulduğu golle İspanyol ekibi, soyunma odasına 2-0 önde girdi.

90+3'te Beier ile Dortmund farkı 1'e indirirken, 90+4'üncü dakikada yine Arda'nın asistinde Mbappe şık bir voleyle skoru 3-1'e getirdi. 90+8'inci dakikada Guirassy'nin penaltıdan bulduğu golle mücadele Real Madrid'in 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla yarı finale yükselen Real Madrid, Paris Saint-Germain'in rakibi oldu.

Arda Güler sahaya damga vurdu! 5 gollü maçta kazanan Real Madrid - 1. Resim

MAÇA DAMGA VURDU

Milli futbolcumuz Arda Güler, 90 dakika sahada kaldığı Borussia Dortmund maçında 2 asistin dışında 2 de kilit pas üretti. Genç futbolcu, 78 kez topla buluştuğu müsabakada yüzde 96'lık pas isabet ortalaması yakaladı. Arda'nın performansı, futbolseverlerden tam not aldı.

Arda Güler sahaya damga vurdu! 5 gollü maçta kazanan Real Madrid - 2. Resim

"GOLDEN ÖNCE YANIMA GELDİ"

Real Madrid'in ilk golünü kaydeden Gonzalo Garcia, maçın ardından Arda Güler'in asisti hakkında açıklamada bulundu. Garcia, şu ifadeleri kullandı:

"Arda yanıma geldi ve Dortmund savunmasının önünde boşluk olursa beni bulacağını ve topu bana göndereceğini söyledi. Ve öyle de yaptı... Verdiği pasla golümü çok kolay bir şekilde attım."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

1 hafta çöl sıcağı: Meteoroloji'den uyarı var! Termometreler gölgede 40 dereceyi görecek... İşte il il hava durumuALES sınavında kalem veriliyor mu, sınav kaç saat sürüyor? 2025-ALES/2 bugün yapılacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Xabi Alonso, milli yıldıza liderlik görevi verdi! Organizatör Arda - SporXabi Alonso, milli yıldıza liderlik görevi verdi! Organizatör ArdaKırkpınar'da İsmail Balaban'dan tarihi zafer! 3 dakikada bitirdi - SporKırkpınar'da İsmail Balaban'dan tarihi zafer! 3 dakikada bitirdiBeşiktaş'ın hocası yeni sezon öncesi çok umutlu: "Enerjimiz 10 numara" - SporBeşiktaş'ın hocası yeni sezon öncesi çok umutlu: "Enerjimiz 10 numara"Fenerbahçe'de kaleye dev aday! Savic'le temas var - SporFenerbahçe'de kaleye dev aday! Savic'le temas varTrabzonspor'a iyi haber! Draguş için Legia çok istekli - SporTrabzonspor'a iyi haber! Draguş için Legia çok istekliDursun Özbek ameliyat oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretine gitti! - SporErdoğan, Sağlık Bakanı ile ziyaretine gitti
Sonraki Haber Yükleniyor...