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Xabi Alonso, milli yıldıza liderlik görevi verdi! Organizatör Arda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Xabi Alonso, milli yıldıza liderlik görevi verdi! Organizatör Arda
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Real Madrid’de sadece teknik direktör değişmedi, Arda Güler de değişti. Geçen sezonu yedek kulübesinde geçiren millî oyuncu, Xabi Alonso’nun gelişiyle artık 11’de şans bulmaya başladı.

FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda iyi bir görüntü sergileyen Arda “Kendimi iyi görüyorum. Önümüzdeki sezon için çok heyecanlıyım” diye konuştu.

Xabi Alonso, milli yıldıza liderlik görevi verdi! Organizatör Arda - 1. Resim

KEYİF ALIYORUM

“Hoca beni oynatıyor, çok daha fazla ilgi gösteriyor, sürekli konuşuyoruz” diyen Arda, “Pozisyonumla ilgili değişiklik yaptı ve bana bunu anlatıyor. Orta sahada oynarken iyi hissediyorum çünkü sürekli topa dokunuyorum. Oyunu organize etmeye çalışıyorum hoca da bunu istiyor. Şimdi defans yaparken de çok keyif alıyorum” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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