Arda Güler'in Luka Modric'e vedası gündem oldu! Herkes o anları konuşuyor

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na veda eden Real Madrid, İspanya'ya döndü. Eflatun-beyazlıların ülkeye ayak bastığı ilk anlarda kaydedilen Luka Modric-Arda Güler görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

İspanyol devi Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na PSG karşısında yaşadığı 4-0'lık hezimet sonrası veda etti. Finali kaçıran eflatun-beyazlılar, İspanya'ya döndü.

Kadrosunda dünyaca ünlü yıldızları barından ekibin yurda ayak bastığı anlar El Chiringuito TV tarafından kaydedildi. O anlarda ise dikkat çeken dakikalar yaşandı.

ARDA-MODRIC ANLARI GÜNDEM OLDU

İspanya'ya ayak bastıktan sonra otobüslere dağılan Real Madrid takımında kapüşonlu ve yalnızca arkadan görünen bir isim, takıma veda eden Luka Modric'i durdurarak formasını aldı. Kanalda, bu kişinin Arda Güler olduğu duyuruldu.

Görüntüde Modric'in milli futbolcuya 10 numaralı formasını vererek uzun uzun sarıldığı ve vedalaştığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Görüntü kısa sürede sosyal medyada viral olurken, futbolseverlerden paylaşımlar peş peşe geldi. Taraftarlar, "Bir yandan numarasını Arda'ya vermesine sevindim, bir yandan Luka Modric efsanesi bitti diye üzüldüm", "Gururdan gözlerim doldu. Ayağına taş değmesin Fenerbahçe'nin çocuğu Arda Güler" gibi yorumlar yaptılar.

Öte yandan taraftarların bir kısmı Arda Güler'in yeni 10 numara olması yönünde yorumlar yaptı.