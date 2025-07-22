Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Gören şaştı kaldı! Real Madrid "kolay seviye" dedi, Arda Güler'in buzlanmış fotoğrafı gündem oldu

Gören şaştı kaldı! Real Madrid "kolay seviye" dedi, Arda Güler'in buzlanmış fotoğrafı gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gören şaştı kaldı! Real Madrid &quot;kolay seviye&quot; dedi, Arda Güler&#039;in buzlanmış fotoğrafı gündem oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Real Madrid'de teknik direktör koltuğuna Carlo Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso'nun oturmasının ardından forma süresi artan ve İspanyol devinin gözde isimlerinden olan Arda Güler için dikkat çeken bir paylaşım geldi. Milli futbolcunun buzlandığı gönderi kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Yeni teknik direktörü Xabi Alonso'dan daha fazla forma şansı bulan Arda Güler, İspanyol kulübünün forması altında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Milli futbolcunun popülaritesinden Real Madrid sosyal medya ekibi de fazlasıyla yararlanıyor.

Gören şaştı kaldı! Real Madrid

"FUTBOLCUYU TAHMİN ET"

Arda Güler'in fotoğrafının buzlanarak kim olduğunun tahmin edilmeye çalışıldığı gönderi kısa sürede gündem oldu. Real Madrid Kulübü, X (eski adıyla Twitter) paylaşımına, "Futbolcuyu tahmin et! Kolay seviyeden başlayalım" mesajını yazdı.

1,2 MİLYON GÖRÜNTÜLEME

Türk ve İspanyol taraftarlar, söz konusu paylaşıma büyük ilgi gösterdi. X'te 1,2 milyon görüntüleme alan tweete çok sayıda yorum da geldi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kırmızı bültenle aranıyordu! Moldova’nın eski lideri Plahotniuk’a Yunanistan’da yaka paça gözaltına alındıAğabeyinin mezarında buldukları hayatının şokunu yaşattı! Hemen polisi aradı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Transfer kararı merakla bekleniyor! Barış Alper'den "Avrupa" cevabı: Tercihini açıkladı - Spor"Avrupa" cevabı geldi: Tercihini böyle açıkladıNihat Kahveci'den sert Fenerbahçe yorumu: Ne başkan kalır ne Mourinho! - SporNihat Kahveci'den çok konuşulacak senaryo!Her gören aynı şeyi düşündü! Yorum ve beğeni yağdı: Arjantinzurum - SporYorum ve beğeni yağdı: ArjantinzurumReal Madrid kritik kararın eşiğinde: Mbappe mi, Arda Güler mi? - SporMbappe mi, Arda Güler mi?Jose Mourinho'dan olay Orkun Kökçü sözleri! "Artık rahatsız etmeyecek" - SporMourinho'dan çok konuşulacak Orkun yorumuTransfere Mourinho freni! Yusuf Akçiçek'e izin çıkmadı - SporTransfere Mourinho freni! Yusuf Akçiçek'e izin çıkmadı
Sonraki Haber Yükleniyor...