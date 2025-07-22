Gören şaştı kaldı! Real Madrid "kolay seviye" dedi, Arda Güler'in buzlanmış fotoğrafı gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Temmuz 2025 11:48 - Güncelleme: 22 Temmuz 2025 11:54 - Güncelleme:

Real Madrid'de teknik direktör koltuğuna Carlo Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso'nun oturmasının ardından forma süresi artan ve İspanyol devinin gözde isimlerinden olan Arda Güler için dikkat çeken bir paylaşım geldi. Milli futbolcunun buzlandığı gönderi kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Yeni teknik direktörü Xabi Alonso'dan daha fazla forma şansı bulan Arda Güler, İspanyol kulübünün forması altında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Milli futbolcunun popülaritesinden Real Madrid sosyal medya ekibi de fazlasıyla yararlanıyor. "FUTBOLCUYU TAHMİN ET" Arda Güler'in fotoğrafının buzlanarak kim olduğunun tahmin edilmeye çalışıldığı gönderi kısa sürede gündem oldu. Real Madrid Kulübü, X (eski adıyla Twitter) paylaşımına, "Futbolcuyu tahmin et! Kolay seviyeden başlayalım" mesajını yazdı. İlgili Haber Arda Güler'in Luka Modric'e vedası gündem oldu! Herkes o anları konuşuyor 1,2 MİLYON GÖRÜNTÜLEME Türk ve İspanyol taraftarlar, söz konusu paylaşıma büyük ilgi gösterdi. X'te 1,2 milyon görüntüleme alan tweete çok sayıda yorum da geldi.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş