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Forma numarası belli oldu! Luka Modric, Seri A'da ter dökecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Forma numarası belli oldu! Luka Modric, Seri A&#039;da ter dökecek
Luka Modric, Milan, Seri A, Real Madrid, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Luka Modric'in yeni adresi Seri A ekibi Milan oldu. 2018 yılında Ballon d'Or ödülünü kazanan tecrübeli futbolcunun 14 numaralı formayı giyecek.

Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric, İtalya Seri A ekiplerinden Milan ile sözleşme imzaladı.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Luka Modric'in yeni adresi Milan oldu. İtalyan takımıyla 1+1 yıllık sözleşme imzalayan 39 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Milano ekibinde 14 numaralı formayı giyecek.

Forma numarası belli oldu! Luka Modric, Seri A'da ter dökecek - 1. Resim

YILDA 3.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Öte yandan İtalya basınında yer alan haberlere göre; 39 yaşındaki Modric'in Milan'dan yıllık 3.5 milyon euro kazanacağı ifade edildi.

Forma numarası belli oldu! Luka Modric, Seri A'da ter dökecek - 2. Resim

BALLON d'Or ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Futbol kariyerine Dinamo Zagreb altyapısında başlayan Modric, Tottenham ve Real Madrid takımlarının da formasını giydi. Başarılı orta saha oyuncusu, 2018 yılında Ballon d'Or ödülünü kazandı.

EN ÇOK FORMA GİYEN OYUNCU

Hırvatistan Milli Takımı'nda 188 maçta forma giyen ve 28 gol atan Luka Modric, aynı zamanda takımın kaptanı ve en çok forma giyen oyuncusu konumunda.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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