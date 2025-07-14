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Luka Modric yeni takımına imza atıyor! Anlaşma tamam

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Luka Modric yeni takımına imza atıyor! Anlaşma tamam
Luka Modric, Real Madrid, Milan, Serie A, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Real Madrid'den 13 yıl sonra ayrılan Luka Modric'in yeni takımı belli oldu. Hırvat futbolcu, İtalya Serie A ekibi Milan ile anlaşmaya vardı.

Real Madrid’de geçirdiği 13 yılın ardından takımdan ayrılan Hırvat yıldız Luka Modric, kariyerine İtalya’da devam edecek. 39 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Serie A temsilcisi Milan ile anlaşmaya vardı ve sözleşme sürecini tamamlamak üzere İtalya’ya gitti.

ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından İspanyol ekibi ile yollarını ayıran Modric, artık kırmızı-siyahlı formayı giyecek. Tecrübeli orta saha oyuncusunun bugün sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından Milan ile 1 yıllık kontrat imzalaması bekleniyor.

YILDA 3.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Öte yandan İtalya basınında yer alan haberlere göre; 39 yaşındaki Modric'in Milan'dan yıllık 3.5 milyon euro kazanacağı ifade edildi.

Öte yandan bu transferin, hem deneyimi hem de liderlik vasıflarıyla Milan’ın orta sahasına önemli bir katkı sağlaması beklenen Hırvat yıldız için kariyerinin son transferi olabileceği belirtildi.

KAZANDIĞI KUPALAR VE BAŞARILAR

2012 yılında Tottenham’dan Real Madrid’e transfer olan Modric, İspanyol devinde büyük başarılara imza attı.

6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 UEFA Süper Kupa, 4 La Liga şampiyonluğu kazanan Hırvat futbolcu, 2018’de Ballon d'Or ve FIFA En İyi Erkek Oyuncu ödüllerine de layık görüldü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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