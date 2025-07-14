Yedek kulübesinden oyun merkezine! Arda Güler, Real Madrid'in yeni beyni oluyor

Geçtiğimiz sezon yedek kulübesinden çıkmakta zorlanan Arda Güler, bugünlerde ise oyunun merkezinde. Kanatta kaybolan yetenek, Xabi Alonso sonrası orta sahanın merkezine geçince parladı. Bu değişim, milli yıldızın adeta geleceğini değiştirdi. Topa hükmeden genç beyin, artık Santiago Bernabeu'yu fethetmeye hazır.

İspanyol devi Real Madrid, Kulüpler Dünya Kupası’nda yarı finale kadar yükselerek iyi bir performans ortaya koydu. Yarı finalde ise PSG'ye elendi. Ancak alınan mağlubiyete rağmen Arda Güler'in Xabi Alonso yönetimindeki ilk maçlardaki olumlu görüntüsü, umut verici bir başlangıcın sinyalini verdi.

XABI ALONSO İLE GELEN DEĞİŞİM

Geçtiğimiz sezon, teknik direktör Carlo Ancelotti döneminde yalnızca sezonun son ve önemsiz maçlarında süre alabilen Arda, bu sezon çok daha farklı bir rol üstleniyor. Artık sağ kanatta değil; merkezde, daha derin bir orta saha pozisyonunda görev alıyor. Bu yeni rol, Arda'nın oyun zekasını ve pas kalitesini daha iyi ortaya koymasına olanak sağlıyor.

KLASİK BİR 10 NUMARA GİBİ DEĞİL

Fichajes'te yer alan haberde, Xabi Alonso'nun Arda'yı tam anlamıyla 'oyunun beyni' konumuna yerleştirdiği belirtildi. Arda'nın rolü ise şöyle tanımlandı:

Klasik bir 10 numara gibi değil; topun oyuna sokulmasından sorumlu, yapıcı bir orta saha oyuncusu gibi.

Öte yandan, Real Madrid’in Zubimendi gibi bir oyun kurucu transfer etme planlarının suya düştüğü, bu rol için ilk alternatifin ise Arda olduğu belirtildi.

FIRSATI İKİ ELİYLE YAKALAMAYA KARARLI

Haberin devamın ise şu ifadeler yer aldı:

"Transfer dönemi hâlâ devam ederken Real Madrid teknik ekibi bu bölgeye yeni bir takviye yapmak istese de, Kulüpler Dünya Kupası'ndaki tablo gösterdi ki, Arda Güler, Xabi Alonso'nun planlarında ön sıralarda yer alıyor. Özellikle orta saha pozisyonunda genç oyuncuya duyulan güven oldukça yüksek.

Henüz 20 yaşında olan Arda için bu gelişme kariyerinde önemli bir dönüm noktası olabilir. Birkaç ay öncesine kadar Real Madrid'den ayrılması gündemde olan genç yıldız, bugün takımın yapı taşlarından biri hâline gelmiş durumda. Daha önce Bayer Leverkusen’de birlikte çalışmak isteyen Alonso, şimdi onu Madrid’in merkezine yerleştirmiş görünüyor.

Geçtiğimiz sezon toplam 43 maça çıkan Arda, 5 gol ve 8 asistlik katkı sağlamıştı. Özellikle Kral Kupası’ndaki performansı (6 gol) dikkat çekmişti. Ancak bu sezon onun asıl sahneye çıkışı olacak gibi görünüyor. Arda Güler, kendisine sunulan bu büyük fırsatı iki eliyle yakalamaya kararlı."