Toni Kroos'tan Arda Güler'e tam not! "Teknik vardı, fizik de geldi"

Real Madrid efsanesi Toni Kroos, milli futbolcu Arda Güler’in hem teknik hem de fiziksel açıdan büyük bir gelişim gösterdiğini vurguladı. "Artık büyük sorumluluklar almaya hazır" diyen Kroos, Arda’ya olan güvenini dile getirdi.

Geçtiğimiz sezon futbol kariyerini sonlandıran ve uzun yıllar Real Madrid forması giyen Toni Kroos, takımın genç yeteneği Arda Güler hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Kroos, kardeşiyle birlikte hazırladığı “Einfach mal Luppen” adlı podcast programında, Arda Güler’in son iki sezondaki gelişimine ve Xabi Alonso’nun sisteminde üstleneceği role dair görüşlerini paylaştı.

"BU KADAR İYİ SEZEN BİR OYUNCU VARSA..."

Genç oyuncunun sahadaki yeteneklerine değinen Alman yıldız, "Eğer takımınızda boş alanları bu kadar iyi sezen bir oyuncu varsa, zaman zaman kaybettiği ikili mücadeleleri tolere edebilirsiniz" sözleriyle Arda’ya övgüde bulundu.

"ŞİMDİ TAM OLARAK HAZIR"

Kroos, Arda’nın takım içindeki sorumluluğunu şimdilerde daha iyi kavradığını vurgulayarak, "Önemli olan, oyunun savunma yönüne katkı sağlamaya çalışması ve görevini kavraması" ifadelerini kullandı.

Arda Güler’in geçen sezon gösterdiği gelişimi de değerlendiren Kroos, genç oyuncunun artık daha büyük roller üstlenmeye hazır olduğunu söyledi:

"Geçen yıl top kontrolü ve teknik seviyesi zaten üst düzeydi. Bu sezon ise fiziksel olarak da güç kazandı. Artık kendini tamamen hazır hissediyor."

ABD'DEKİ PERFORMANSI BEĞENİLDİ

Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 49 maça çıkan Arda Güler, toplamda 6 gol atarken 11 de asist yaptı. Ayrıca FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda forma giydiği 6 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.