İspanya'da manşetlerden inmiyor! 2 yılda çok büyük değişim: "Yeni Arda Güler"

Fenerbahçe'den 2023 yılı yaz transfer döneminde 24 milyon euro bonservis karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibiyle 61 karşılaşmada forma giydi. Bu karşılaşmalarda 12 gol ve 11 asist kaydeden milli yıldız, İspanyol gazetelerin manşetlerini süslemeye devam ediyor.

10 KİLO KAS KÜTLESİ KAZANDI

AS gazetesi, ilk sayfasında "Yeni Güler" başlığıyla Arda Güler'in idman yaparken çekilen bir fotoğrafına yer verdi ve 20 yaşındaki oyuncunun fiziksel gelişimine dikkat çekti

Real Madrid'e ilk geldiği güne kıyasla büyük bir dönüşüm yaşayan Arda Güler'in, tam 10 kilo kas kütlesi kazandığı belirtildi.

KONDİSYONER, FİZYOTERAPİST VE AŞÇI İLE YAŞIYOR

İspanya basını, milli futbolcunun değişimindeki en büyük etkenlere de vurgu yaptı. Arda Güler'in, evinde kondisyoner, fizyoterapist ve aşçı ile birlikte yaşadığı aktarıldı. Bu yaklaşımın Arda'yı sakatlıktan koruduğu ve fiziksel olarak geliştirdiği belirtildi.