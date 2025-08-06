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Haberler > Spor > İspanya'da manşetlerden inmiyor! 2 yılda çok büyük değişim: "Yeni Arda Güler"

İspanya'da manşetlerden inmiyor! 2 yılda çok büyük değişim: "Yeni Arda Güler"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İspanya, Real Madrid, Arda Güler, Fenerbahçe, Transfer, Xabi Alonso, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanya'da göğsümüzü kabartan Arda Güler, Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesiyle birlikte Real Madrid'de kilit bir rol üstlendi. Luca Modric'in vedasıyla takımın vazgeçilmezi olan milli yıldız, Fenerbahçe'den La Liga'ya transferinden bu yana büyük bir fiziksel dönüşüm yaşayıp, 10 kilo kas kütlesi kazandı. İspanyol basınında gündem olan bu değişim, "Yeni Güler" başlığıyla manşete çıkarıldı.

Fenerbahçe'den 2023 yılı yaz transfer döneminde 24 milyon euro bonservis karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibiyle 61 karşılaşmada forma giydi. Bu karşılaşmalarda 12 gol ve 11 asist kaydeden milli yıldız, İspanyol gazetelerin manşetlerini süslemeye devam ediyor.

İspanya'da manşetlerden inmiyor! 2 yılda çok büyük değişim:

10 KİLO KAS KÜTLESİ KAZANDI

AS gazetesi, ilk sayfasında "Yeni Güler" başlığıyla Arda Güler'in idman yaparken çekilen bir fotoğrafına yer verdi ve 20 yaşındaki oyuncunun fiziksel gelişimine dikkat çekti

Real Madrid'e ilk geldiği güne kıyasla büyük bir dönüşüm yaşayan Arda Güler'in, tam 10 kilo kas kütlesi kazandığı belirtildi.

İspanya'da manşetlerden inmiyor! 2 yılda çok büyük değişim:

KONDİSYONER, FİZYOTERAPİST VE AŞÇI İLE YAŞIYOR

İspanya basını, milli futbolcunun değişimindeki en büyük etkenlere de vurgu yaptı. Arda Güler'in, evinde kondisyoner, fizyoterapist ve aşçı ile birlikte yaşadığı aktarıldı. Bu yaklaşımın Arda'yı sakatlıktan koruduğu ve fiziksel olarak geliştirdiği belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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