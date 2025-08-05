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Real Madrid'de Arda Güler krizi çıktı: Xabi Alonso'nun kararı ortalığı fena karıştırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanyol devi Real Madrid'de teknik patron Xabi Alonso'nun, milli futbolcumuz Arda Güler'e olan güveni dikkat çekiyor. Genç yıldıza büyük sorumluluk veren Alonso'nun, yeni sezon öncesi orta sahaya transfer istememesi hakkında çarpıcı ifadeler kullanıldı.

Carlo Ancelotti döneminde forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler, takımın yeni teknik direktörü Xabi Alonso'nun ilk tercihi oldu. İspanyol çalıştırıcı, genç oyuncuya orta sahada kilit rol biçmeye hazırlanıyor.

NTV Spor'un İspanyol basınından El Espanol'dan aktardığı habere göre; bazı gazeteci ve taraftarlar, Alonso'nun bu tercihini doğru bulmuyor. Real Madrid'in Luca Modric ve Toni Kroos sonrası bu bölgede daha deneyimli bir isme sahip olması gerektiği belirtilirken, kulübün transfer yapması istendi.

Real Madrid'de Arda Güler krizi çıktı: Xabi Alonso'nun kararı ortalığı fena karıştırdı - 1. Resim

"BİR ORTA SAHA OYUNCUMZU EKSİK"

Real Madrid altyapısında forma giyen eski futbolcu Alvaro Benito, taraftarlarla bir anket yaptığını belirtirken, "Herkes bana, 'Xabi'nin projesi çok iyi görünüyor ama bir orta saha oyuncumuz eksik' diyor" ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ BİR ŞEFİMİZ YOK"

Modric veya Kroos tarzında bir futbolcuyu özlediklerini dile getiren Benito, "Güçlü bir şefimiz yok ve insanlar bunun bizim için bir dezavantaj olabileceğini düşünüyorlar" dedi.

Real Madrid'de Arda Güler krizi çıktı: Xabi Alonso'nun kararı ortalığı fena karıştırdı - 2. Resim

"PSG MAÇINDA GÖRDÜK"

Arda Güler'i fizik açıdan güçsüz olmakla itham eden eski futbolcu, "Paris Saint Germain maçında gördük ki, Güler'e zor günlerde orta sahayı taşıması gerektiğini söylerseniz, ne kadar güçsüz olduğunu görürsünüz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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