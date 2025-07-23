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Boykot altındaki markadan imaj temizliği! Arda Güler'e tepkiler çığ gibi: Persil kan lekesini de çıkartır mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Boykot altındaki markadan imaj temizliği! Arda Güler&#039;e tepkiler çığ gibi: Persil kan lekesini de çıkartır mı?
Arda Güler, İsrail, Boykot, Filistin, Gazze, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde dünyanın gözü önünde katliamlarını sürdüren işgalci İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle boykot listesinde yer alan Persil markası, Real Madrid forması giyen Arda Güler'i reklamında oynattı. Milli futbolcumuz tepkilerin odağında yer alırken; markanın son dönemde büyük darbe alan imajını temizlemek için böyle bir hamlede bulunduğu konuşuluyor.

İspanya'da Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler ve annesi Serap Güler, deterjan markası Persil'in reklam yüzü oldu. Söz konusu marka, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren şirketlere yatırım yaptığı gerekçesiyle boykot listesinde bulunurken; reklam anlaşması sebebiyle Arda Güler sosyal medyada sert tepkilerin odağında yer alıyor.

Boykot altındaki markadan imaj temizliği! Arda Güler'e tepkiler çığ gibi: Persil kan lekesini de çıkartır mı? - 1. Resim

İMAJ TEMİZLİĞİ ÇABASI

İsrail destekçisi markalar, halkın sevdiği isimlerle boykotlar sonrası düşen satışlarını telafi etmeye çalışıyor. Bunun son örneğinin Persil ve Arda Güler'de yaşandığı belirtildi. İsrail'e destek verdiği iddia edilen deterjan markasının, imaj temizliği için milli futbolcumuzu reklamında oynattığı konuşuluyor.

Boykot altındaki markadan imaj temizliği! Arda Güler'e tepkiler çığ gibi: Persil kan lekesini de çıkartır mı? - 2. Resim

"YAKIŞMADI ARDA"

20 yaşındaki futbolcu hakkında sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

-Arda Güler bu hataya nasıl düşersin? Yazık ettin kendine. Yahudi israil malının reklamı ve Arda... Yazıklar olsun.

-Şehadet parmağını göğe yükseltmesini sevdiğimiz Arda Güler, boykot ettiğimiz markanın reklam yüzü olmuş.

-Gazze'de yaşanan katliama ses çıkarmayan Arda, boykotlu markanın reklamında oynamış. Destek olmadın bari köstek olmasaydın.

-Arda’yı seviyorum ama biri siyonist Persil reklamında oynayıp tevekkül işareti yapmaması gerektiğini söylemeli. Bu paraya ihtiyacın yok.

-Filistin yanarken sen bu reklamda oynadın. Paraya ihtiyacın varsa, senin için bağış kampanyası başlatalım. Yeter ki onurunu satma.

-Reklamını yaptığın Persil, Gazze'yi kirleten teröristlerin izlerini silmeye yetmezken, seni Gazze sevdalılarının gönlünden temizledi.

-Arda sana bir soru; Persil, kan lekesini de çıkartır mı?

-Hem şehadet parmağınla işaret yap, hem de boykot ürün reklamında oyna! Bu ne tezatlık!

-Boykot edilen Persil, Arda Güler ile imaj temizliği yapıyor. Yakışmadı Arda!

-Arda Güler'in bu reklamda oynaması çok vahim. Özür ve pişmanlık açıklaması yapmalı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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