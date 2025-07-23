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Arda Güler ile Mbappe arasında karar! İşte Real Madrid'de 10 numaranın yeni sahibi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arda Güler ile Mbappe arasında karar! İşte Real Madrid&#039;de 10 numaranın yeni sahibi
Real Madrid, Arda Güler, Mbappe, Luka Modric, Xabi Alonso, La Liga, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Real Madrid formasıyla göğsümüzü kabartan Arda Güler için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Luka Modric'in ayrılmasıyla birlikte boşa çıkan ikonik numara 10'un yeni sahibi merak ediliyordu. Real Madrid kararını verdi.

Real Madrid'de Xabi Alonso'nun teknik direktörlük görevine getirilmesiyle birlikte daha fazla forma şansı bulan ve sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Arda Güler konusunda önemli gelişme yaşandı.

La Liga devinin yıldızlarından Luka Modric, 39 yaşındaki takımdan ayrıldı. Artık Milan forması giyecek olan Hırvat futbolcunun vedasının ardından 10 numaralı forma boşa çıktı. İspanyol basınında, 10 numaranın milli futbolcumuz Arda Güler veya Kylian Mbappe'ye verileceği yazılıyordu. Real Madrid'in merak konusu olan kararı belli oldu.

Arda Güler ile Mbappe arasında karar! İşte Real Madrid'de 10 numaranın yeni sahibi - 1. Resim

10 NUMARA MBAPPE'NİN

Marca'da yer alan habere göre; eflatun-beyazlı takımda, yeni sezonda 10 numaralı formayı dünyaca ünlü Fransız yıldız Kylian Mbappe giyecek. 15 numara ile sahaya çıkan Arda Güler'in, yeni sezonda hangi numarayla sahada olacağı  merak konusu oldu.

Arda Güler ile Mbappe arasında karar! İşte Real Madrid'de 10 numaranın yeni sahibi - 2. Resim

59 MAÇTA 44 GOL, 5 ASİST

Real Madrid formasıyla bugüne kadar toplamda 59 maça çıkan Mbappe, 44 gol ve 5 asistlik skor katkısı sundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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