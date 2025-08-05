Yıldız futbolcunun Donald Trump öfkesi! Kimse bir şey diyememiş: Çok korktuk ve sinirlendik!

Yeni formatıyla ilk kez düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea ile PSG, 13 Temmuz'da karşı karşıya geldi. Turnuvanın flaş ekibi Chelsea, finale kadar sadece bir gol yiyerek gelen Paris Saint Germain karşısında elde ettiği 3-0'lık galibiyetle şampiyonluğa ulaştı. Chelsea forması giyen MarC Cucurella, kupa töreninde yaşananlar hakkında çarpıcı açıklamalara imza attı.

KUPAYI VERDİ, SEREMONİYİ TERK ETMEDİ

MetLife Stadyumu’nda oyanan karşılaşmada; ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve eşi Leena Al Ashqar da locada yerini almıştı. Trump, ülkesinde gerçekleştirilen organizasyonda şampiyonluğa ulaşan İngiliz ekibi Chelsea'ye kupasını takdim etmiş; daha sonra alandan ayrılmayıp, oyuncuların sevince katılması gündem olmuştu.

"HEPİMİZ GİTMESİNİ BEKLEDİK, GİTMEDİ"

Chelsea'nin İspanyol futbolcusu Cucurella, Trump'ın kendileriyle birlikte sevinçlere katılması hakkında, "Bize, Donald Trump'ın kupayı bize teslim etmesi ve o gidene kadar kimsenin kupayı almaması gerektiği söylendi. Kupayı aldıktan sonra hepimiz onun gitmesini bekledik ama o gitmedi" ifadelerini kullandı.

"TRUMP'A KİMSE BİR ŞEY SÖYLEYEMEDİ"

27 yaşındaki sol bek, "Gitmesi için hala bekliyorduk. Ona uzun süre baktık. Sonra bize, 'Burada kalacağım, sorun yok' dedi. Ona kimse hiçbir şey söyleyemedi, söyleyemezdik. Dürüst olmak gerekirse çok korkmuştuk. Aynı zamanda çok da sinirlenmiştik" şeklinde konuştu.