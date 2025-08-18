Real Madrid maçı ne zaman, Arda Güler oynayacak mı? Rakip Osasuna...

İspanya La Liga'da heyecan başlıyor. Ligin ilk haftasında Real Madrid, Osasuna ile karşılaşacak. Geçen sezon ligi 2. tamamlayan Real Madrid'de bu sezon hedef şampiyonluk. Sporseverler Real Madrid- Osasuna maçını merak ediyor. Peki Real Madrid- Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak? İlk 11'de Arda Güler oynayacak mı? İşte detaylar...

REAL MADRİD'İN MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid- Osasuna maçı 19 Ağustos Salı günü, saat 22.00'de oynanacak. Real Madrid'in maçı S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesinden bu yana daha fazla forma şansı bulan Arda Güler'in Osasuna karşısında ilk 11'de oynaması bekleniyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Real Madrid'in ilk 11'i henüz belli değil ama muhtemelen saha çıkması beklenen isimler şu şekilde; Courtois, Arnold, Militao, Huijsen, Carreras, Arda Tchouameni, Ceballos, Diaz, Vinicius, Mbappe