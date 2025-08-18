Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Real Madrid maçı ne zaman, Arda Güler oynayacak mı? Rakip Osasuna...

Real Madrid maçı ne zaman, Arda Güler oynayacak mı? Rakip Osasuna...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Real Madrid maçı ne zaman, Arda Güler oynayacak mı? Rakip Osasuna...
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Real Madrid, La Liga'da sezonu açıyor. Xabi Alonso liderliğindeki Real Madrid sahasında Osasuna'yı ağırlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maç öncesi geri sayım başladı. Peki Real Madrid Osasuna maçı ne zaman, Arda Güler oynayacak mı? Dev mücadele öncesi detaylar belli oldu.

İspanya La Liga'da heyecan başlıyor. Ligin ilk haftasında Real Madrid, Osasuna ile karşılaşacak. Geçen sezon ligi 2. tamamlayan Real Madrid'de bu sezon hedef şampiyonluk. Sporseverler Real Madrid- Osasuna maçını merak ediyor. Peki Real Madrid- Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak? İlk 11'de Arda Güler oynayacak mı? İşte detaylar... 

REAL MADRİD'İN MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid- Osasuna maçı 19 Ağustos Salı günü, saat 22.00'de oynanacak. Real Madrid'in maçı S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

Real Madrid maçı ne zaman, Arda Güler oynayacak mı? Rakip Osasuna... - 1. Resim

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesinden bu yana daha fazla forma şansı bulan Arda Güler'in Osasuna karşısında ilk 11'de oynaması bekleniyor. 

İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Real Madrid'in ilk 11'i henüz belli değil ama muhtemelen saha çıkması beklenen isimler şu şekilde; Courtois, Arnold, Militao, Huijsen, Carreras, Arda Tchouameni, Ceballos, Diaz, Vinicius, Mbappe

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hindistan’dan itiraf gibi rapor: Türkiye SİHA’larıyla dünya dengesini sarsıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara'da hangi metro durakları kapatıldı? EGO duyurdu - HaberlerAnkara'da hangi metro durakları kapatıldı? EGO duyurduÜniversite kayıtları ne zaman? 2025 üniversite kayıt tarihleri - HaberlerÜniversite kayıtları ne zaman? 2025 üniversite kayıt tarihleriMilli takım maç ne zaman, nerede, kiminle oynanacak? Dev karşılaşma için geri sayım başladı - HaberlerMilli takım maç ne zaman, nerede, kiminle oynanacak? Dev karşılaşma için geri sayım başladıNoter sistemi çöktü mü? İşlemler duyurdu, kuyruk uzadı! İşte son durum - HaberlerNoter sistemi çöktü mü?Avrupa'da transfer sezonu ne zaman bitiyor? - HaberlerAvrupa'da transfer sezonu ne zaman bitiyor?Banu Kırbağ kimdir? Ünlü sanatçı hayatını kaybetti - HaberlerBanu Kırbağ kimdir? Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...