Milli takım maç ne zaman, nerede, kiminle oynanacak? Dev karşılaşma için geri sayım başladı

Milli takım maç ne zaman, nerede, kiminle oynanacak? Dev karşılaşma için geri sayım başladı

- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Takım'ın Dünya Kupası maçları için nefesler tutuldu. 2026 Avrupa Elemelerinde ilk maç Gürcistan'a karşı oynayacak olan milliler ardından İstanbul'da İspanya ile mücadele edecek. Öte yandan taraftarlar ise "Milli maç ne zaman, nerede, kiminle oynanacak?" sorularına cevapa arıyor.

A Milli Takım'ın maçlarının başlamasına kısa bir süre kaldı. 2026 Dünya Kupasına hazırlanan A Milli Takım'ın eleme maçları takvimi netleşti.

Ay-yıldızlılar Gürcistan, İspanya ve Bulgaristan ile sahaya çıkacak. Bu turnuva, ilk kez 48 takımla oynanacak ve Avrupa'dan 16 takım direkt katılabilecek. Peki, Milli takım maç ne zaman, nerede, kiminle oynanacak? İşte A Milli Futbol Takımı'nın güncel fikstürü...

MİLLİ TAKIM MAÇ NE ZAMAN, NEREDE, KİMİNLE OYNANACAK?

Millilerimiz ilk olarak Gürcistan ile maça çıkacak. 4 Eylül tarihinde oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçına Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda çıkacak Türkiye, Gürcistan ile mücadele edecek.

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI ELEME FİKSTÜRÜ:

4 Eylül 2025 / 19.00: Gürcistan - Türkiye (Boris Paichadze Ulusal Stadyumu)

7 Eylül 2025 / 21.45: Türkiye - İspanya (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu)

11 Ekim 2025 / 21.45: Bulgaristan - Türkiye (Vasil Levski Ulusal Stadyumu)

14 Ekim 2025 / 21.45: Türkiye - Gürcistan (Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu)

15 Kasım 2025 / 20.00: Türkiye - Bulgaristan (Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu)

18 Kasım 2025 / 22.45: İspanya - Türkiye (La Cartuja Stadyumu)

DÜNYA KUPASI ELEME GRUPLARI:

A Grubu: Lüksemburg, Kuzey İrlanda, Almanya, Slovakya

B Grubu: Kosova, Slovenya, İsveç, İsviçre

C Grubu: Belarus, Yunanistan, Danimarka, İskoçya

D Grubu: Azerbaycan, İzlanda, Fransa, Ukrayna

E Grubu: Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, TÜRKİYE

F Grubu: Ermenistan, Macaristan, İrlanda, Portekiz

G Grubu: Finlandiya, Polonya, Hollanda, Litvanya, Malta

H Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek, Avusturya, Romanya, San Marino

I Grubu: Norveç, İsrail, İtalya, Estonya, Moldova

J Grubu: Kuzey Makedonya, Galler, Belçika, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu: İngiltere, Letonya, Sırbistan, Andorra, Arnavutluk

L Grubu: Karadağ, Çekya, Hırvatistan, Faroe Adaları, Cebelitarık.

