Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları'nın maç programı belli oldu. Bu sene Tayland'da düzenlenecek olan FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda temsilcimiz, turnuvadaki ilk maçını İspanya ile yapacak. Peki, Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? siz değerli okurlarımız için hepsini bu haberde derledik.

TÜRKİYE - İSPANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları turnuvadaki ilk maçını 23 Ağustos Cumartesi günü İspanya ile oynanacak. Geri sayım başladı, heyecan dolu karşılaşmanın saati de belli oldu. Türkiye - İspanya voleybol maçı saat 15.30'da başlayacak.

İŞTE FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

Türkiye'nin 2025 Dünya Şampiyonası grup maçları takvimi şu şekilde:

▪️ 23 Ağustos 2025, Cumartesi - 15:30 TSİ / Türkiye – İspanya

▪️ 25 Ağustos 2025, Pazartesi - 15:30 TSİ / Türkiye – Bulgaristan

▪️27 Ağustos 2025, Çarşamba -12:00 TSİ / Türkiye – Kanada