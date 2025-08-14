Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Voleybol Dünya Şampiyonası ne zaman? Filenin Sultanları maç takvimi açıklandı

Voleybol Dünya Şampiyonası ne zaman? Filenin Sultanları maç takvimi açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Voleybol Dünya Şampiyonası ne zaman? Filenin Sultanları maç takvimi açıklandı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda sahneye çıkmak için gün sayıyor. Tayland’da düzenlenecek turnuvada milliler, grup aşamasında zorlu rakiplerle karşılaşacak. Voleybol Dünya Şampiyonası tarihleri ve Filenin Sultanları maç takvimi belli oldu. TVF Dünya Şampiyonası kadrosunu paylaştı.

Filenin Sultanları, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda D Grubu’nda mücadele etmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Turnuva öncesi açıklanan maç takvimi, voleybolseverlerin heyecanını artırırken, Türkiye’nin ilk rakibi İspanya oldu. Peki, Voleybol Dünya Şampiyonası ne zaman? Filenin Sultanları maç takvimi nasıl? İşte, detaylar...

VOLEYBOL DÜNYA ŞAMPİYONASI NE ZAMAN?

2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, 22 Ağustos - 7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland’ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından organize edilen bu prestijli turnuvay iki yıllık döngüde tek sayılı yıllarda düzenleniyor. 

Filenin Sultanları, D Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek. Turnuva, grup maçlarının ardından son 16 turu, çeyrek finaller, yarı finaller ve final maçlarıyla 7 Eylül’de şampiyonun belirlenmesiyle sona erecek.

Voleybol Dünya Şampiyonası ne zaman? Filenin Sultanları maç takvimi açıklandı - 1. Resim

FİLENİN SULTANLARI DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

23 Ağustos 2025

15.30 Türkiye-İspanya

25 Ağustos 2025

15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos 2025

12.00 Türkiye-Kanada

FİLENİN SULTANLARI DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

Pasörler: Cansu - Elif

Pasör Çaprazı: Vargas

Smaçörler: Hande - Ebrar - İlkin - Derya - Yaprak

Orta Oyuncular: Eda - Zehra - Aslı - Jack

Liberolar: Gizem - Eylül

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sivas tarihi camisine kavuşuyor! Kayıp mezar taşı da gün yüzüne çıkarılıyorHindistan felaketi yaşıyor! Yetkililer alarmda: Çok sayıda ölü ve yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir planlı su kesintisi 14 Ağustos: İZSU kesinti ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? - Haberlerİzmir planlı su kesintisi 14 Ağustos: İZSU kesinti ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?ASKİ su kesintisi listesini paylaştı!: Ankaralılar dikkat, 5 ilçe için uyarı verildi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerASKİ su kesintisi listesini paylaştı!: Ankaralılar dikkat, 5 ilçe için uyarı verildi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?Hangi belediye başkanları AK Parti'ye katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı - HaberlerHangi belediye başkanları AK Parti'ye katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladıLausanne - Astana maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman? Beşiktaş’ın muhtemel rakibi belli olacak! - HaberlerLausanne - Astana maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman? Beşiktaş’ın muhtemel rakibi belli olacak!BtcTurk hacklendi mi, çöktü mü? Türk kripto para borsası BtcTurk'ten açıklama geldi! - HaberlerBtcTurk hacklendi mi, çöktü mü? Türk kripto para borsası BtcTurk'ten açıklama geldi!Kırtasiye malzemeleri A101 BİM ve ŞOK'a geldi mi, ne zaman gelecek? - HaberlerKırtasiye malzemeleri A101 BİM ve ŞOK'a geldi mi, ne zaman gelecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...