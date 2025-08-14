Voleybol Dünya Şampiyonası ne zaman? Filenin Sultanları maç takvimi açıklandı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda sahneye çıkmak için gün sayıyor. Tayland’da düzenlenecek turnuvada milliler, grup aşamasında zorlu rakiplerle karşılaşacak. Voleybol Dünya Şampiyonası tarihleri ve Filenin Sultanları maç takvimi belli oldu. TVF Dünya Şampiyonası kadrosunu paylaştı.
Filenin Sultanları, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda D Grubu’nda mücadele etmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Turnuva öncesi açıklanan maç takvimi, voleybolseverlerin heyecanını artırırken, Türkiye’nin ilk rakibi İspanya oldu. Peki, Voleybol Dünya Şampiyonası ne zaman? Filenin Sultanları maç takvimi nasıl? İşte, detaylar...
VOLEYBOL DÜNYA ŞAMPİYONASI NE ZAMAN?
2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, 22 Ağustos - 7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland’ın ev sahipliğinde düzenlenecek.
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından organize edilen bu prestijli turnuvay iki yıllık döngüde tek sayılı yıllarda düzenleniyor.
Filenin Sultanları, D Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek. Turnuva, grup maçlarının ardından son 16 turu, çeyrek finaller, yarı finaller ve final maçlarıyla 7 Eylül’de şampiyonun belirlenmesiyle sona erecek.
FİLENİN SULTANLARI DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ
23 Ağustos 2025
15.30 Türkiye-İspanya
25 Ağustos 2025
15.30 Türkiye-Bulgaristan
27 Ağustos 2025
12.00 Türkiye-Kanada
FİLENİN SULTANLARI DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU
Pasörler: Cansu - Elif
Pasör Çaprazı: Vargas
Smaçörler: Hande - Ebrar - İlkin - Derya - Yaprak
Orta Oyuncular: Eda - Zehra - Aslı - Jack
Liberolar: Gizem - Eylül