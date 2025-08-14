Voleybol Dünya Şampiyonası ne zaman? Filenin Sultanları maç takvimi açıklandı

Filenin Sultanları, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda D Grubu’nda mücadele etmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Turnuva öncesi açıklanan maç takvimi, voleybolseverlerin heyecanını artırırken, Türkiye’nin ilk rakibi İspanya oldu. Peki, Voleybol Dünya Şampiyonası ne zaman? Filenin Sultanları maç takvimi nasıl? İşte, detaylar...

VOLEYBOL DÜNYA ŞAMPİYONASI NE ZAMAN?

2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, 22 Ağustos - 7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland’ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından organize edilen bu prestijli turnuvay iki yıllık döngüde tek sayılı yıllarda düzenleniyor.

Filenin Sultanları, D Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek. Turnuva, grup maçlarının ardından son 16 turu, çeyrek finaller, yarı finaller ve final maçlarıyla 7 Eylül’de şampiyonun belirlenmesiyle sona erecek.

FİLENİN SULTANLARI DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

23 Ağustos 2025

15.30 Türkiye-İspanya

25 Ağustos 2025

15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos 2025

12.00 Türkiye-Kanada

FİLENİN SULTANLARI DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

Pasörler: Cansu - Elif

Pasör Çaprazı: Vargas

Smaçörler: Hande - Ebrar - İlkin - Derya - Yaprak

Orta Oyuncular: Eda - Zehra - Aslı - Jack

Liberolar: Gizem - Eylül