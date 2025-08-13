Peş peşe 3 defa gönderdi! Arda Güler kayıtsız kalmadı: Fenerbahçelileri coşturan hamle

Real Madrid, Avusturya ekibi WSG Tirol ile hazırlık maçında karşılaştı. Rakibini 4-0 yenen eflatun-beyazlılarda Arda Güler, performansıyla adından söz ettirdi. 83 dakika sahada kalan milli futbolcu, 2 kez direğe takıldı ve Kylian Mbappe'nin attığı ilk golün asistini yaptı.

AYNI YORUMU 3 DEFA GÖNDERDİ

Fenerbahçe'nin eski yıldızı, aynı saatlerde oynanan eski takımının maçını kayıtsız kalmadı. Sarı-lacivertlilerin 5-2'lik Feyenoord zaferine çok sevinen Güler'in, Fenerbahçe Kulübü'nün resmi sosyal medyadan yaptığı paylaşıma 3 defa aynı yorumu göndermesi dikkat çekti.

Türk futbolunu İspanya'da başarıyla temsil eden Arda Güler, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın ev sahipliği yaptığı Fenerbahçe-Feyenoord maçının ardından yapılan paylaşıma 3 kez sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı.