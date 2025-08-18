Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Leeds United-Everton maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11 belli oldu

Leeds United-Everton maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11 belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Leeds United-Everton maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11 belli oldu
Leeds United, Everton, Premier Lig, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonunun açılış haftasında Leeds United, sahasında Everton’ı ağırlıyor. Yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen iki ekip, üç puan hedefiyle sahaya çıkarken futbolseverler karşılaşmayı canlı olarak izlemek için araştırmalarını sürdürüyor. Leeds United-Everton maçı ne zaman, hangi kanalda merak edilen detaylar arasında.

Premier Lig’in heyecan dolu yeni sezonu başlıyor. Sezonun ilk hafta maçında Leeds United ile Everton kozlarını paylaşacak. 

LEEDS UNİTED-EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

İngiltere Premier Lig’in 2025-2026 sezonunun açılış haftasında Leeds United ile Everton karşı karşıya geliyor. Elland Road’da oynanacak mücadele, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Leeds United-Everton maçı beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Şifreli yayınlanacak maç kanal aboneleri tarafından izlenebilecek.

Leeds United-Everton maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11 belli oldu - 1. Resim

LEEDS UNİTED-EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sezonun ilk hafta mücadelesi olan Leeds United-Everton maçı 18 Ağustos Pazartesi günü oynanacak. Maçın başlama saati 22.00 olarak belirlendi.

İngiltere Premier Lig’de yeni sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen iki ekip de sahada galibiyet arayacak.

Leeds United-Everton maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11 belli oldu - 2. Resim

LEEDS UNİTED-EVERTON MUHTEMEL 11

Leeds United: Perri, Bogle, Rodon, Strujik, Gudmundsson, Tanaka, Ampadu, Stach, Gnonto, James, Piroe

Everton: Pickford, O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko, Dewsbury-Hall, Garner, Gueye, Alcaraz, Ndiaye, Beto

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Next Sosyal'de
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Elche - Real Betis maçı nereden izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler açıklandı - HaberlerElche - Real Betis maçı nereden izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler açıklandıİzmir'de elektrik kesintisi son dakika: Gediz Elektrik duyurdu, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - Haberlerİzmir'de elektrik kesintisi son dakika: Gediz Elektrik duyurdu, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?Kasımpaşa Trabzonspor maç kadrosu ilk 11: Maçta kimler eksik, kimler sakat? - HaberlerKasımpaşa Trabzonspor maç kadrosu ilk 11: Maçta kimler eksik, kimler sakat?Halef dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncu kadrosu dikkat çekti - HaberlerHalef dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncu kadrosu dikkat çektiBu akşam hangi diziler ve filmler var? 18 Ağustos TV yayın akışı - HaberlerBu akşam hangi diziler ve filmler var? 18 Ağustos TV yayın akışıGüzelbahçe su kesintisi: İZSU listeyi paylaştı! 18 Ağustos İzmir'de sular ne zaman gelecek? - HaberlerGüzelbahçe su kesintisi: İZSU listeyi paylaştı! 18 Ağustos İzmir'de sular ne zaman gelecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...