Leeds United-Everton maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11 belli oldu

Premier Lig’in heyecan dolu yeni sezonu başlıyor. Sezonun ilk hafta maçında Leeds United ile Everton kozlarını paylaşacak.

LEEDS UNİTED-EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

İngiltere Premier Lig’in 2025-2026 sezonunun açılış haftasında Leeds United ile Everton karşı karşıya geliyor. Elland Road’da oynanacak mücadele, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Leeds United-Everton maçı beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Şifreli yayınlanacak maç kanal aboneleri tarafından izlenebilecek.

LEEDS UNİTED-EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sezonun ilk hafta mücadelesi olan Leeds United-Everton maçı 18 Ağustos Pazartesi günü oynanacak. Maçın başlama saati 22.00 olarak belirlendi.

İngiltere Premier Lig’de yeni sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen iki ekip de sahada galibiyet arayacak.

LEEDS UNİTED-EVERTON MUHTEMEL 11

Leeds United: Perri, Bogle, Rodon, Strujik, Gudmundsson, Tanaka, Ampadu, Stach, Gnonto, James, Piroe

Everton: Pickford, O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko, Dewsbury-Hall, Garner, Gueye, Alcaraz, Ndiaye, Beto