Kasımpaşa Trabzonspor maç kadrosu ilk 11: Maçta kimler eksik, kimler sakat?

Kasımpaşa Trabzonspor maç kadrosu ilk 11: Maçta kimler eksik, kimler sakat?

- Güncelleme:
Haberler

Trendyol Süper Lig’de ikinci haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri bu akşam İstanbul’da oynanacak. Lige farklı hedeflerle başlayan Kasımpaşa ile Trabzonspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. Kasımpaşa Trabzonspor maç kadrosu merakla araştırılırken ilk 11 heyecanla bekleniyor.

Kasımpaşa ile Trabzonspor, Süper Lig’in yeni haftasında karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi futbolseverler, maçın yayın bilgilerini, muhtemel 11’leri ve maç saatini araştırıyor. 

Kasımpaşa Trabzonspor maç kadrosu ilk 11: Maçta kimler eksik, kimler sakat? - 1. Resim

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI KAMP KADROSU

Uğurcan Çakır, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, Rayyan Baniya, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Tim Jabol Folcarelli, Batista Mendy, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Visca, Kazeem Olaigbe, Danylo Sikan, Felipe Augusto, Paul Onuachu

Kasımpaşa Trabzonspor maç kadrosu ilk 11: Maçta kimler eksik, kimler sakat? - 2. Resim

KASIMPAŞA TRABZONSPOR İLK 11 BELLİ OLDU MU?

KASIMPAŞA MUHTEMEL 11: Gianniootis, Winck, Opoku, Szalai, Espinoza, Baldursson, Fall, Cafu, Hajrodinovic, Ben Ouanes, Gueye

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Tim Jabol, Okay, Sikan, Zubkov, Olaigbe, Onuachu

Kasımpaşa Trabzonspor maç kadrosu ilk 11: Maçta kimler eksik, kimler sakat? - 3. Resim

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER SAKAT?

Trabzonspor’da son antrenmanda yer almayan kaleci Onuralp Çevikkan, Cihan Çanak ile tedavisi süren Anthony Nwakaeme ve Borna Barisic maç kadrosunda bulunmayacak.

Kasımpaşa Trabzonspor maç kadrosu ilk 11: Maçta kimler eksik, kimler sakat? - 4. Resim

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Süper Lig’in önemli mücadelesi, beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak izlenebilecek.

Kasımpaşa Trabzonspor maç kadrosu ilk 11: Maçta kimler eksik, kimler sakat? - 5. Resim

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa ile Trabzonspor arasındaki Süper Lig maçı 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.00’de başlayacak.

