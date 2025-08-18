2 haftada zam geldi! Kayserispor-Galatasaray maçı bilet fiyatları şaşırttı

SPOR SERVİSİ - Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig 3'üncü haftasında son şampiyon Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılı yönetim, 24 Ağustos Pazar günü Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın bilet fiyatlarını belirledi.

EN UCUZ BİLET 3 BİN 38 TL

Kulüp sosyal medya hesabından "Haydi Kayseri! Şehrin kalbinde buluşuyoruz" mesajıyla duyurulan Kayserispor-Galatasaray maçı biletleri, 3 bin 38 TL ile 6 bin 38 TL arasında değişiyor.

ZAMLI BİLET

Kayserispor, sahasında 10 Ağustos'ta oynaması gereken (ertelendi) Beşiktaş maçının bilet fiyatlarını 2 bin 838 TL ile 5 bin 838 TL arasında belirlemişti. Siyah-beyazlı tarafların maçı takip edebileceği misafir takım tribünü bilet fiyatı ise 3 bin 689 TL olarak duyurulmuştu.

MİSAFİR TRİBÜN 3 BİN 838 TL

Galatasaray taraftarlarının, saat 21.30'da başlayacak maçı izleyebileceği misafir tribün biletleri 3 bin 838 TL'den satışa sunuldu.

Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararı gereği; Bodrum FK karşılaşmasında Kuzey Alt C-D-E Blok'ta yer alan taraftarların, Galatasaray maçına girişlerinin engellenmesine karar verildiği belirtildi.