Ederson transferinde son durum! Guardiola'dan "ayrılık" açıklaması

Victor Osimhen'in 75 milyon euro bonservis ile tarihi imzası sonrası kaleci transferine yoğunlaşan Galatasaray, Ederson ile her konuda anlaşma sağladı. Bu gelişmenin ardından Manchester City ile pazarlıklara başlayan sarı-kırmızılı yönetim, Premier Lig kulübüne 10 milyon euro önerdi. İngiliz ekibi ise bu teklifi kabul etmedi ve kontratının bitmesine bir yıl kalan 32 yaşıdnaki yıldız için 15 milyon euro talep etti.

Taraflar arasındaki bonservis pazarlığı devam ederken; Manchester City Teknik Direkörü Pep Guardiola, dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

"HER ŞEYDEN ÇOK DAHA FAZLASINI HAK EDİYOR"

54 yaşındaki çalıştırıcı, "Ederson bizim oyuncumuz. 7 yılda 6 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nin kalecisi ve kazandı; Madrid'de kurtarışlar yaptı, finalde Inter'e karşı son dakikalarda kurtarış yaptı. 9 yıldır her maçta bizimle olan bir oyuncu. O, her şeyden çok daha fazlasını, en büyük saygıyı hak ediyor" dedi.

"2 YIL ÖNCE DE SÖYLENTİLERR VARDI, BİZMLE KALDI"

Ederson'a 2 yıl önce Suudi Arabistan'dan gelen teklifi hatırlatan Guardiola, "Ben teknik direktörüm ama elde ettiğimiz tüm başarılarda birkaç oyuncunun büyük katkısı oldu ve Ederson da onlardan biri. Wolverhampton maçında oynayacaktı ama bir sorunu vardı, hastaydı. Ne olduğunu bilmiyorum. 2 yıl önce Suudi Arabistan'la ilgili söylentiler vardı ama sonunda bizimle kaldı. Her zaman inanılmaz bir şekilde davrandı" şeklinde konuştu.