Haberler > Spor > Rıdvan Dilmen "kesin" dedi! Galatasaray için dikkat çeken Şampiyonlar Ligi tahmini

Rıdvan Dilmen "kesin" dedi! Galatasaray için dikkat çeken Şampiyonlar Ligi tahmini

- Güncelleme:
Rıdvan Dilmen &quot;kesin&quot; dedi! Galatasaray için dikkat çeken Şampiyonlar Ligi tahmini
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın sahasında 3-0 kazandığı Fatih Karagümrük karşılaşmasını değerlendirdi. Eski milli futbolcu, eylül ayında başlayacak Kupa 1'in lig aşamasına direkt katılacak sarı-kırmızılı takımla ilgili tahminde bulundu.

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 2'inci haftasında oynanan ve ev sahibi Galatasaray'ın 3-0 galip geldiği Fatih Karagümrük maçının ardından şampiyonluk yarışı ve Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi hakkında konuştu.

Rıdvan Dilmen "kesin" dedi! Galatasaray için dikkat çeken Şampiyonlar Ligi tahmini - 1. Resim

"GALATASARAY YÜZDE 60'IYLA OYANDI"

HT Spor'da konuşan 63 yaşındaki eski futbolcu, "Galatasaray'da müthiş bir öz güven var, bu da skoru getiriyor. Karagümrük maçında kapasitesinin yüzde 60'ıyla oynadılar. Sıkıntıyla başladı Galatasaray. Çok nadirdir Galatasaray'ın iç sahada oyun üstünlüğünü rakibine vermesi. Maçın ilk dakikalarında Fatih Karagümrük "kaybedeceğim bir şey yok" mantığıyla oynadı" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen "kesin" dedi! Galatasaray için dikkat çeken Şampiyonlar Ligi tahmini - 2. Resim

"KIRMIZI KART DOĞRUYDU"

Marius Tresor Doh'un 23'üncü dakikada oyundan atılmasıan neden olan pozisyon hakkında Dilmen, "Kırmızı kart doğruydu. Pozisyon hakemin önündeydi ama faul bile vermedi. Rakibin darbesini görmedi diye düşünüyorum. VAR'ın çağırması ve kırmızı kart kararı doğru" açıklamasını yaptı.

Rıdvan Dilmen "kesin" dedi! Galatasaray için dikkat çeken Şampiyonlar Ligi tahmini - 3. Resim

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK 24'E KESİN KALIR"

"Bu sezon şampiyonluk yarışının daha sıkı olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın da gelmesini bekliyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kafa kafaya gideceğini düşünüyorum" diyen Rıdvan Dilmen, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kesin kalacaktır" değerlendirmesiyle adından söz ettirdi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Halit Yukay bulundu mu, son durum ne?
