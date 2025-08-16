Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'dan transferi resmen duyurdu: UEFA listesine yazacağız!

Galatasaray'dan transferi resmen duyurdu: UEFA listesine yazacağız!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;dan transferi resmen duyurdu: UEFA listesine yazacağız!
Samsunspor, Galatasaray, Transfer, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'dan kadrolarına kattıkları genç futbolcuyu açıkladı. Karadeniz kulübünün başkanı, yeni transferi UEFA listesine yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Yeni sezonda Afonso Sousa, Logi Tomasson, Toni Borevkovic, Antony Musamba, Albert Posiadal, Richie Omorowa ve Antoine Makoumbou'yu kadrosuna katan Samsunspor, bir transfer daha gerçekleştirdi.

"DURSUN ÖZBEK İLE ANLAŞTIK"

Ekol Sports'a açıklama yapan Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'dan Eyüp Aydın'ın transferi için anlaşma sağladıklarını söyledi. Yıldırım, "Galatasaray'la görüştüğümüz Eyüp Aydın vardı. Başkan Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu ile görüşme yaptık ve anlaştık" dedi.

Galatasaray'dan transferi duyurdu: UEFA listesine yazacağız! - 1. Resim

21 yaşındaki orta saha oyuncusunun nın transferi hakkında Yüksel Yıldırım, "Transfer inşallah yetişecek ve UEFA listesine yazacağız" ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye’de gizli kalan büyük deprem tehdidi! Üç fay hattının kesiştiği bölgeye dikkatPakistan'da son 48 saatte felaket: 320’den fazla kişi hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Benfica'ya taviz yok! Kerem askıda, yeni isimler masada - SporKerem askıda, yeni isimler masadaHavuz sistemi değişiyor! Anadolu ekipleri isyan etti, büyük kulüpler hak verdi - SporHavuz sistemi değişiyorBeşiktaş hocası Solskjaer'in 10 maddelik sınıfta kalma karnesi! Kuzey ışıkları nerede? - SporSolskjaer'in 10 maddelik sınıfta kalma karnesi!Fatih Tekke'nin istediği İskoç oyuncu için yoğun mesai! İrving'e 'git' baskısı - SporFatih Tekke'nin istediği İskoç oyuncu için yoğun mesai!Ali Naci Küçük yazdı: 50 de verseler satmayın! - SporAli Naci Küçük yazdı: 50 de verseler satmayın!281 gün sona geri döndü! Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi golünü attı - Spor281 gün sona geri döndü! Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi golünü attı
Sonraki Haber Yükleniyor...