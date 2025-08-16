Galatasaray'dan transferi resmen duyurdu: UEFA listesine yazacağız!

Yeni sezonda Afonso Sousa, Logi Tomasson, Toni Borevkovic, Antony Musamba, Albert Posiadal, Richie Omorowa ve Antoine Makoumbou'yu kadrosuna katan Samsunspor, bir transfer daha gerçekleştirdi.

"DURSUN ÖZBEK İLE ANLAŞTIK"

Ekol Sports'a açıklama yapan Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'dan Eyüp Aydın'ın transferi için anlaşma sağladıklarını söyledi. Yıldırım, "Galatasaray'la görüştüğümüz Eyüp Aydın vardı. Başkan Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu ile görüşme yaptık ve anlaştık" dedi.

21 yaşındaki orta saha oyuncusunun nın transferi hakkında Yüksel Yıldırım, "Transfer inşallah yetişecek ve UEFA listesine yazacağız" ifadelerini kullandı.