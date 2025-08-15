Galatasaray'da 5 milyon euroluk veda! 48 saatlik süre başladı

Galatasaray'da savunmanın solu için Eren Elmalı ve Ismail Jakobs'un kadroda bulunması nedeniyle Derrick Köhn ile yolların ayrılmasına karar verildi. Bundesliga kulüpleri Köln ve Werder Bremen'den transfer teklifi alan 26 yaşındaki futbolcunun, 48 saat içinde geleceği için karar verip, Almanya'ya giderek resmi imzayı atması ve Galatasaray'a 5 milyon euro kazandırması bekleniyor.

26 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılılara iletilen teklifin 4 milyon eurosu garanti, 1 milyon eurosu bonus olmak üzere toplam 5 milyon euroyu bulduğu belirtildi.

Galatasaray yönetiminin söz konusu rakamı biraz daha yukarı çekebilmek için görüşmeleri ağırdan aldığı öğrenildi.