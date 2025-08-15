Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'da 5 milyon euroluk veda! 48 saatlik süre başladı

Galatasaray'da 5 milyon euroluk veda! 48 saatlik süre başladı

Galatasaray'ın Şubat 2024'te 3 milyon 350 bin euro karşılığında Hannover 96'dan kadrosuna kattığı, geçtiğimiz sezon ise Werder Bremen'e kiraladığı Derrick Köhn, 5 milyon 125 bin euroluk satın alma opsiyonu kullanılmayınca sarı-kırmızılılara dönmüştü. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Alman futbolcu, yeniden ayrılığa hazırlanıyor.

Galatasaray'da savunmanın solu için Eren Elmalı ve Ismail Jakobs'un kadroda bulunması nedeniyle Derrick Köhn ile yolların ayrılmasına karar verildi. Bundesliga kulüpleri Köln ve Werder Bremen'den transfer teklifi alan 26 yaşındaki futbolcunun, 48 saat içinde geleceği için karar verip, Almanya'ya giderek resmi imzayı atması ve Galatasaray'a 5 milyon euro kazandırması bekleniyor.

26 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılılara iletilen teklifin 4 milyon eurosu garanti, 1 milyon eurosu bonus olmak üzere toplam 5 milyon euroyu bulduğu belirtildi.

Galatasaray yönetiminin söz konusu rakamı biraz daha yukarı çekebilmek için görüşmeleri ağırdan aldığı öğrenildi.

