Yılmaz Erdoğan’ın kardeşi oyuncu ve besteci Deniz Erdoğan, kalbindeki yüzde 90’lık tıkanıklık nedeniyle acil stent operasyonu geçirdi. Ani gelişen göğüs ağrısı ve halsizlik şikayetleri üzerine hastaneye başvuran Erdoğan’ın en hayati damarında ciddi bir daralma tespit edildi.

İnci Taneleri dizisinde “Kamuran Ağabey” karakterine hayat veren Deniz Erdoğan, kalp rahatsızlığı nedeniyle acil operasyona alındı.

EŞİ YAŞADIKLARINI PAYLAŞTI

Deniz Erdoğan’ın eşi Elif Erol Erdoğan, yaşanan süreci anlatarak sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Elif Erol Erdoğan, son 48 saatin kendileri için oldukça zorlu geçtiğini belirtti. Paylaşımında yaşadıkları süreçle ilgili “Arayan, soran, merak eden, hastaneye gelen herkese binlerce teşekkür ederiz. 48 saattir uykusuz ve sürekli yoğun bakım – ameliyathane arasında bekleyen biri olarak artık ne telefonlara bakacak halim ne de bir şey anlatacak gücüm kaldı” ifadelerini kullandı.

“EĞER KRİZ OLSAYDI ŞANSI OLMAYACAKMIŞ”

Yapılan tetkiklerde Erdoğan’ın kalbindeki en büyük ve en kritik damarın yüzde 90 oranında tıkalı olduğunun ortaya çıktığını belirten Erol Erdoğan, sözlerinin devamında ise “Buradan açıklama yapıp müsaadenizi isteyeyim… Eşim Deniz’in önceki kalp krizinden sonraki süreçte, ara ara göğsünde devamlı ağrı ve kendini devamlı halsiz hissetmesi sonucu hastaneye gittik, profesörümüz sevgili Hacı Murat Güneş yaptığı kontrol anjiyosu sonucu kalbindeki en büyük ve en hayati damarı yüzde 90 tıkalı olarak eşimi acil operasyona aldı.. Önce balon yöntemi ile ilkinde açılmadı 2. kerede zor açıldı ve ardından 3. de stent takıldı kalbine. Çok şükür bin şükür, bu damar ile normal dolaşması bile büyük bir mucizeymiş ve eğer kriz olsaydı bu halde hiç şansı olmayacakmış yetişebilmek için ve sonucunu dillendirmek dahi istemiyoruz. Şu anda kendisi gayet iyi. Kamuran abinizin sizlere çok çok selamı var” dedi.

DENİZ ERDOĞAN’DAN ‘İYİYİM’ MESAJI

Operasyon sonrası hastane odasından fotoğraf paylaşan Deniz Erdoğan ise, “Artık benim de bir stentim var. Aman dikkat sağlığa” notunu düşerek sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Deniz Erdoğan operasyon sonrası fotoğrafını paylaştı.

