Böcek ailesinin ölümünün ardından Almanya’dan İstanbul’a gelen Gürhan Takıl da kaldığı otelde nefes darlığı ve terleme şikayeti yaşayınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otelde yakın zamanda ilaçlama yapılmadığı, Takıl'ın dışarıda yemek yediği öğrenildi.

Almanya'dan İstanbul'a gelen Böcek ailesi Fatih'te kaldığı otelde yapılan ilaçlamadan zehirlenerek hayatını kaybetti. Hemen ardından korkunç bir olay daha yaşandı. Beyoğlu'nda bir kafede Türk kahvesine deterjan karışan kadın yoğun bakımlık oldu.

OTELDE FENALAŞTI, HASTANEDE CAN VERDİ

19 Kasım gecesi de saat 02.40 sıralarında Almanya’da bir lojistik firmasında çalışan Gürhan Takıl, Fatih Yenikapı’da düzenlenecek fuarda stant açmak için geldi. Takıl, kaldığı otelde gece saatlerinde rahatsızlanarak nefes darlığı ve terleme şikayetiyle İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Takıl, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Böcek ailesinin ardından bir ölüm daha! Otelde fenalaştı, hastanede can verdi

DARP YOK, ALKOL KULLANMAMIŞ

İhbar üzerine hastaneye ve otele Fatih Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Gürhan Takıl’ın vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadı. Yakınları, Takıl’ın herhangi bir hastalığının bulunmadığını genel sağlık durumunun iyi olduğunu, alkol kullanmadığını belirtti.

Böcek ailesinin ardından bir ölüm daha! Otelde fenalaştı, hastanede can verdi

GÖZLER, DIŞARIDA YEDİKLERİNE ÇEVRİLDİ

18 Kasım'da İstanbul’a gelen Takıl’ın Fatih’te çeşitli yemekler yediği ve daha sonra otele gittiği öğrenildi. Gürhan Takıl’ın otele gittikten sonra kendini kötü hissetmesi üzerine önce arkadaşlarını ardından 112 Acil Servisi aradığı ortaya çıktı.

OTELİNDE İLAÇLAMA YAPILMAMIŞ

Otel sahibi ise, otelde yaklaşık 1 yıl önce ilaçlama yaptıklarını söyledi. Hastanede hayatını kaybeden Takıl’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

GÖZDE NUR BAYAR

Haberle İlgili Daha Fazlası