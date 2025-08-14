Okan Buruk listenin ilk sırasına yazdı! Bonservisi ve Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı

Leroy Sane'yi sezon biter bitmez kadrosuna katan ve dünyaca ünlü Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in bonservisini alan Galatasaray'da, kaleci transferinin ardından sıra savunmaya gelecek. Bu bölgeye yapılacak takviye için Wilfried Singo ismi ön plana çıkıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, 24 yaşındaki oyuncuyu ısrarla istediği belirtiliyor.

5+20 MİLYON EUROLUK TRANSFER

TRT Spor'un haberine göre; Monaco, Galatasaray'dan Singo için 30 milyon euro bonservis talep ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim ise 5 milyon euro kiralama bedeli ve 20 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif iletmeyi düşünüyor.

WILFIRED SINGO'NUN KARİYERİ

Futbola ülkesi Fildişi Sahili'nin AS Denguele takımında başlayan Wilfried Singo, 2019'da Torino'nun altyapısına transfer oldu. Aynı yıl A takıma yükselen genç stoper, 2023'te Monaco'ya imza attı. Kariyeri boyunca 200 maça çıkan Singo, 14 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.