Okan Buruk listenin ilk sırasına yazdı! Bonservisi ve Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı

Okan Buruk listenin ilk sırasına yazdı! Bonservisi ve Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Okan Buruk listenin ilk sırasına yazdı! Bonservisi ve Galatasaray&#039;ın teklifi ortaya çıktı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın savunmaya yapmayı planladığı takviye konusunda transfer listesinin ilk sırasında Monaco forması giyen Wilfried Singo'nun bulunduğu konuşuluyor. Sarı-kırmızılı kulübün, "satın alma opsiyonu" ile kiralamak istediği genç stoper için yaptığı teklifin detayları belli oldu.

Leroy Sane'yi sezon biter bitmez kadrosuna katan ve dünyaca ünlü Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in bonservisini alan Galatasaray'da, kaleci transferinin ardından sıra savunmaya gelecek. Bu bölgeye yapılacak takviye için Wilfried Singo ismi ön plana çıkıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, 24 yaşındaki oyuncuyu ısrarla istediği belirtiliyor.

Okan Buruk listenin ilk sırasına yazdı! Galatasaray'ın teklifinin detayları ortaya çıktı - 1. Resim

5+20 MİLYON EUROLUK TRANSFER

TRT Spor'un haberine göre; Monaco, Galatasaray'dan Singo için 30 milyon euro bonservis talep ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim ise 5 milyon euro kiralama bedeli ve 20 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif iletmeyi düşünüyor.

Okan Buruk listenin ilk sırasına yazdı! Galatasaray'ın teklifinin detayları ortaya çıktı - 2. Resim

WILFIRED SINGO'NUN KARİYERİ

Futbola ülkesi Fildişi Sahili'nin AS Denguele takımında başlayan Wilfried Singo, 2019'da Torino'nun altyapısına transfer oldu. Aynı yıl A takıma yükselen genç stoper, 2023'te Monaco'ya imza attı. Kariyeri boyunca 200 maça çıkan Singo, 14 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.

