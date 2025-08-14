Galatasaray'a piyango! Teklif kabul edildi: İşte bonservis bedeli... 

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un Roma'ya kiralamış, savunmaya takviye olarak Belçika ekibi Genk'ten Carlos Cuesta'yı kadrosuna katmıştı. Beklentileri karşılayamayan Kolombiyalı futbolcu ile yolların ayrılmasına karar verildi. Okan Buruk'un 2025-2026 sezonu kadrosunda düşünmediği oyuncuya, Brezilya'dan talip var.

TRANSFERE ONAY ÇIKTI

Vasco da Gama, 6 ay önce bonservisine 8 milyon euro ödenen futbolcu için Galatasaray'a beklenmedik bir teklif sundu. Galatasaray yönetiminin, Cuesta'nın satışına onay verdiği konuşuluyor.

BONSERVİSİNİN YÜZDE 60'INA 6 MİLYON EURO

Gazeteci Haluk Yürekli'nin haberine göre; Galatasaray, Carlos Cuesta'nın bonservisinin yüzde 60'ının yaklaşık 6 milyon euro karşılığında Vasco da Gama'ya satılması konusunda anlaşma sağladı.

İMZALAR ATILIYOR

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu ile Brezilya kulübü yetkililerinin, Kolombiyalı futbolcunun transferi için hazırlanan resmi sözleşmeye imza atmaya hazırlandığı belirtildi.