22 kat fark: 300 milyon euro... Galatasaray sorusuna çok konuşulacak cevap!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Trendyol Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray (tahmini kadro değeri 300 milyon euro) ile Fatih Karagümrük (tahmini kadro değeri 13,5 milyon euro), 15 Ağustos Cuma akşamı kozlarını paylaşacak. Konuk ekibin başkanı Süleyman Hurma, RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma ile ilgili soruya çok konuşulacak bir cevap verdi.

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış haftasında RAMS Başakşehir FK ile oynayacağı maç ertelenen Fatih Karagümrük, 2'nci hafta mücadelesinde Galatasaray'a konuk olacak. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, 15 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak müsabaka öncesi çarpıcı bir açıklamaya imza attı.

"GARANTİ BİR PUAN" CEVABI

Ekol TV'ye konuşan Süleyman Hurma, "Sahaya çıkmadan 2 takıma da birer puanı garanti etseler, Fatih Karagümrük olarak siz bunu kabul eder miydiniz?" sorusunu cevapladı.

"STADIN YANINDAN BİLE GEÇMEM"

Galatasaray'ın 300 milyon euroyu bulan kadrosundan 22 kat düşük bir kadro değerine sahip olan Fatih Karagümrük'ün başkanı, "Stadın yanından bile geçmem açık konuşmak gerekirse. Çok büyük fark var, dürüst konuşmak gerek. Oraya bir umut taşıyarak gitmek çok kolay bir şey değil" ifadelerini kullandı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇEN TRANSFER

Ligde son 3 yılın şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi Bayern Münih'ten ayrılan Alman yıldız Leroy Sane'yi kadrosuna katmış, kiralık sözleşmesi biten Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in bonservisini almak için Napoli'ye bir yıl içinde 75 milyon euroluk "tarihi ödeme" taahhüdünde bulunmuştu.

